Stefano Oradei, ex fidanzato Veera Kinnunen/ La verità sul “tradimento” e Osvaldo…

Stefano Oradei ritroverà Veera Kinnunen, ma in tv. Il ballerino è stato confermato per Ballando on the road e la prossima edizione del format classico, e così la sua ex fidanzata. I due sembrano dunque disposti a mettere da parte il passato per onorare i propri impegni professionali. Una scelta che ha soddisfatto la conduttrice Milly Carlucci. “Sono molto felice. Per Veera e Stefano il rispetto reciproco e la civiltà dei rapporti hanno prevalso su tutto il resto. Sono due grandi professionisti e due persone serie: li stimo moltissimo”. Così la conduttrice di Ballando con le Stelle ai microfoni di DiPiù. Sarà interessante vederli a lavoro nello stesso programma che ha fatto da sfondo alla fine della loro relazione. I due ballerini, insieme da oltre un decennio, si sono lasciati nel corso dell’ultima edizione del dance show. Tra di loro si è inserito Dani Osvaldo, concorrente in gara proprio con Veera Kinnunen. Stefano Oradei però recentemente ha voluto smentire le voci sul presunto tradimento della sua ormai ex fidanzata, che oggi sarà ospite a Italia Sì per rispondergli a raccontare la sua verità.

Stefano Oradei tradito da Veera Kinnunen? La smentita

Veera Kinnunen non ha tradito Stefano Oradei. È lo stesso ballerino a difendere l’ex fidanzata, con cui ha trascorso ben undici anni della sua vita (“i più belli in assoluto”, ha detto lui in un’intervista a Storie Italiane). “Sono stati anni meravigliosi”, ha svelato fra le lacrime. “Voglio ricordare questi undici anni come una delle più belle cose della mia vita. Sono felice di quello che siamo stati. Abbiamo condiviso tutto, come tutte le coppie abbiamo avuto alti e bassi, ma voglio ricordare solo le cose belle, per rispetto di Veera, per la donna che è”. E per rispetto di Veera, precisa anche che il suo non è stato un tradimento: “Voglio subito specificare che la nostra storia si è conclusa prima di Osvaldo, poi lei ha fatto la sua scelta. Poi non ci siamo confrontati troppo nel dettaglio. Il nostro rapporto è finito, ci siamo divisi prima che lei stesse con Dani. Non c’è altro da ricercare, non è stato il mio obiettivo in questo periodo. Ho solo cercato di ritrovare me stesso dopo questa delusione amorosa. Ho dedicato tutta l’estate a me, per crescere professionalmente”.

Le lacrime di Stefano Oradei per Veera Kinnunen

Dopo mesi di silenzio (colmato dai pettegolezzi), Stefano Oradei ha deciso di fare chiarezza. Tutto è iniziato all’interno del programma Ballando con le Stelle, all’epoca teatro di una scenata di gelosia cui seguì subito la riappacificazione. Oradei aveva già percepito il feeling tra Veera Kinnunen e Dani Osvaldo, che allora, però, non erano ancora usciti allo scoperto. “Non mi aspettavo tutto questo. Spesso nelle coppie ci sono degli screzi, poi uno si siede e trova una soluzione: questa soluzione non è stata trovata ed è stato un piccolo shock“, ha ammesso dopo Stefano. Nel corso della sua intervista a Storie Italiane, la prima in cui è tornato su questa vicenda, Oradei si è mostrato piuttosto scosso. Non è mancato nemmeno qualche pianto: “Voglio tutelare Veera. Le mie lacrime sono di emozione positiva nei confronti di una relazione di undici anni, non c’è nessun dramma né tristezza, ma la consapevolezza di aver vissuto una bella storia. La verità è che sono felice di quello che siamo stati”. “Le tue lacrime raccontano un grande animo, non una debolezza”, si è complimentata la padrona di casa, Eleonora Daniele. Al momento, il suo cuore è libero: “Quando hai vissuto una storia così importante non puoi dare il tuo cuore con facilità e, prima, devi capire se è questo cuore è pronto oppure no. Per ora non sento la necessità di condividerlo con qualcuno”.



