STEFANO ORADEI, FIDANZATO MANILA NAZZARO/ Annuncio a Verissimo: “Ci sposiamo a maggio”, reazione figli

Manila Nazzaro e Stefano Oradei si sposano, l’annuncio a Verissimo: “Tra di noi c’è qualcosa di profondo e reale”

Manila Nazzaro e Stefano Oradei ospiti oggi a Verissimo hanno fatto un importantissimo annuncio: “Ci sposiamo a maggio” La conduttrice ed ex concorrente del Grande Fratello si è dichiarata entusiasta e felice. Manila a Silvia Toffanin ha raccontato com’è avvenuta la proposta di matrimonio: “Mi ha sconvolto, stavamo insieme da neanche due mesi anche se c’era tra di noi qualcosa di molto profondo e reale.” La parola passa poi a Stefano Oradei: “Ho prenotato un bellissimo ristorante a Roma con vista all’Altare della Patria, c’è stata una cena meravigliosa poi la convinco di fare una passeggiata…Arrivati li io mi aspettavo che fosse vuoto invece era pieno di turisti io mi sono inginocchiato e le si è inginocchiata con me.”

“Me lo trovo inginocchiato con l’anello ed in quell’istante mi è passata davanti tutta la mia vita, tutto quello a cui io ho detto ‘NO’ e che forse meritavo ed io mi sono accovacciata ed ho iniziato a piangere” lo ha interrotto Manila Nazzaro a Verissimo. Dopo l’iniziale sorpresa la conduttrice è riuscita a dire il fatidico ‘Si’. Dunque Manila Nazzaro e Stefano Oradei si sposeranno a Maggio come hanno reagito i figli della Nazzaro? “Sono molto contenti, hanno esclamato finalmente e poi sono tornati a giocare alla playstation.” (Agg di Liliana Morreale)

STEFANO ORADEI, CHI E’ IL FIDANZATO DI MANILA NAZZARO

Chi è Stefano Oradei, il fidanzato di Manila Nazzaro oltre che il suo futuro marito? Oggi pomeriggio, nel corso del consueto appuntamento del sabato con gli approfondimenti e le interviste di “Verissimo”, negli studi del talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5 ci sarà il ritorno di un volto noto agli spettatori delle reti Mediaset, ovvero la 46enne conduttrice radiofonica e attrice originaria di Foggia, accompagnata dall’uomo con cui fa coppia da qualche tempo e che in questo 2024 la porterà all’altare per quelle che, di fatto, saranno le seconde nozze della ex Miss Italia 1999. E, in attesa di scoprire cosa racconteranno i due ospiti a proposito del loro matrimonio e dei preparativi, scopriamo qualcosa di più su Stefano e anche come ha conosciuto Manila.

Classe 1983 e oggi quarantenne, Stefano Oradei è un ballerino e insegnante di danza romano: anche se è meno noto alle cronache mondane e dello showbiz nostrano rispetto alla sua compagna, Manila Nazzaro, l’uomo è oramai un habitué del piccolo schermo dopo aver fatto per tanti anni parte del cast di “Ballando con le Stelle” (nelle edizioni dal 2013 al 2020) su Rai Uno. Dopo aver iniziato sin da piccolo a dedicarsi alla sua passione, ovvero la danza, Oradei aveva studiato flamenco, hip-hop, salsa, merengue e danza moderna prima di diventare a 19 anni campione nazionale di danze latino-americane e poi studiare Scienze Motorie presso lo IUSM della sua città natale, Roma. Ad ogni modo, e nonostante la sua partecipazione allo show Rai, Stefano è finito al centro del gossip dopo che lui e Manila hanno ufficializzato la loro relazione…

ORADEI, NOZZE IN VISTA CON LA NAZZARO: “FIGLI? SAREBBE UN SOGNO, MA ORA…”

Come si ricorda, la Nazzaro usciva dalla storia con l’ex calciatore Lorenzo Amoruso, l’uomo entrato nella sua vita a seguito della fine del matrimonio col suo primo marito, Francesco Cozza, anche lui con un passato nel mondo del calcio: proprio negli studi del programma della Toffanin, lo scorso ottobre la conduttrice radiofonica e televisiva aveva presentato il nuovo fidanzato per la prima volta, raccontando qualcosa di lui. “Noi siamo due anime che si sono unite, e per me è stato amore a prima vista” aveva candidamente confessato Oradei, parlando non solo di un amore che gli ha stravolto completamente la vita ma anche di un sentimento “puro” nato proprio grazie alla compagna. “Stefano è un uomo d’altri tempi, galante” gli aveva fatto eco Manila, pur ammettendo che era stato il ballerino il primo a credere nella loro storia, mentre lei ci ha messo più tempo…

Il motivo? “Io all’inizio lo allontanavo visto anche il mio passato…” aveva detto la Nazzaro, riferendosi alle sue precedenti storie alla loro amara conclusione. Ma come si sono conosciuti e com’è nato questo sentimento così forte che già in questo 2024 li porterà a diventare marito e moglie? Dopo aver parlato nei mesi scorsi proprio della volontà di salire all’altare e magari avere pure un figlio assieme (“Sarebbe un sogno, ma non ci poniamo limiti né obiettivi”) la Nazzaro aveva spiegato che la bontà d’animo di Stefano e la sua gentilezza le hanno permesso di dimenticare il proprio passato complicato, tornando così a credere nell’amore. “Manila è il mio primo e ultimo pensiero ogni giorno” è stata invece la tenera dedica di Oradei in una intervista a ‘Novella 2000’: l’uomo ha ammesso di vivere con la Nazzaro un sogno e raccontato di averla incontrata per alcuni eventi. “Poi dopo un’intervista che le ho fatto alla radio e qualche mese in cui ci sentivamo per lavoro, lei era alle prese con un trasloco, e io da conoscente le ho dato una mano… È arrivato tutto così, in modo spontaneo: due anime pure che si amano immediatamente”.











