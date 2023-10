Stefano Oradei: “Il mio primo e ultimo pensiero? Manila Nazzaro, pura verità!”/ “Con lei vivo un sogno…”

Stefano Oradei, nuove dichiarazioni al miele per Manila Nazzaro

A differenza di qualche mese fa, il sereno è ampiamente tornato nella vita sentimentale di Manila Nazzaro. Dai post social alla recente intervista a Verissimo; l’ex Miss Italia si sta godendo la liaison con Stefano Oradei, altrettanto entusiasta del rapporto che insieme stanno costruendo giorno dopo giorno. Proprio il ballerino – come riporta Isa e Chia – in una recente intervista per Novella 2000 si è lasciato andare a nuove dichiarazioni e parole al miele nei confronti della sua compagna.

“Con Manila vivo un sogno; ci siamo incontrati in alcuni eventi, poi durante un’intervista che le ho fatto alla radio… Ci siamo ritrovati come due anime pure che si amano immediatamente”. Queste le dolci parole di Stefano Oradei in riferimento al primo incontro con Manila Nazzaro e rispetto alla naturale evoluzione del sentimento reciproco. Sempre al magazine, il ballerino professionista ha aggiunto: “Il mio primo pensiero al mattino è Manila Nazzaro, l’ultimo è sempre lei; pura verità”.

Proseguendo nell’intervista rilasciata a Novella 2000 – e riportata da Isa e Chia – Stefano Oradei ha argomentato anche sulla sua nota esperienza nel cast di Ballando con le stelle. “E’ stato un capitolo meraviglioso e sono rimasto in buoni rapporti con tutti, con Milly Carlucci ci sentiamo spesso. Ho trascorso anni meravigliosi fino al momento in cui gli impegni con la danza mi hanno portato all’estero…”. Sull’attualità professionale, il ballerino ha spiegato: “E’ un momento meraviglioso, pieno di impegni, ma sicuramente il più bello della mia vita. Sono tempi frenetici; sarò giudice ai campionati del mondo a novembre, poi volerò a Singapore e Hong Kong e poi ancora viaggi tra Australia e Olanda”.

Di recente Stefano Oradei – attuale compagno di Manila Nazzaro – ha anche festeggiato il suo 40esimo compleanno: “Un traguardo importantissimo! Posso dire che festeggio la vita ogni giorno; è sempre bello poter riunire gli amici, i parenti più stretti, le persone che ami per un’occasione così…”. Verso il finire dell’intervista rilasciata a Novella 2000, e riportata da Isa e Chia, Stefano Oradei ha argomentato sul recente evento organizzato a Roma. “E’ un evento a cui pensavo da almeno 10 anni, era tra i miei obiettivi quello di riportare il ballo importante in Italia”.











