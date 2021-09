Stefano Pastore torna a Uomini e Donne/ Sperti attacca, lui ‘replica’ sul web

Una delle grandi novità della nuova edizione di Uomini e Donne è il ritorno in studio di Stefano Pastore. I telespettatori del dating show, e del trono Over in particolare, lo ricorderanno sicuramente per la breve conoscenza con Gemma Galgani, che scatenò parecchie critiche. In molti lo accusarono di prendere in giro la dama, ancor di più quando poi spuntò la conoscenza con Simona Bosio, finata male.

Dopo una lunga assenza, il cavaliere ha fatto ritorno in studio per la nuova edizione di Uomini e Donne, scatenando sin da subito nuove polemiche. Le anticipazioni dell’ultima registrazione, riportate dal Vicolo delle news, svelano che Stefano è uscuto con un’affascinante donna mora ma in trasmissione ha iniziato a ‘denigrarla’. Un atteggiamento che ha suscitato la replica di Gianni Sperti.

Stefano Pastore torna a Uomini e Donne e scatena subito le critiche

L’opinionista di Uomini e Donne ha attaccato Stefano Pastore, facendogli notare che ha il vizio di parlare male delle donne con cui esce, per di più svelando anche particolari intimi dei momenti trascorsi insieme. Un comportamento che non fa di lui un uomo e che, anzi, è particolarmente criticabile. A queste accuse sembra che il cavaliere abbia voluto replicare con il suo ultimo post pubblicato su Instagram.

In questo infatti ha scritto: “Il partner perfetto è un asintoto: non esiste. E quindi l’obiettivo non è diventare perfetti, ma è lottare per miglioramenti costanti. Per diventare un partner migliore. Per capire meglio, per comunicare con più attenzione, e per crescere insieme nel nome dell’amore…” Un augurio a se stesso e una risposta a Gianni Sperti?

