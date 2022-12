Stefano Pollani, papà influencer/ “Mi arrestarono per sbaglio, Enzo Salvi mi aiutò”

Stefano Pollani è il papà influncer, un content creator molto seguito sui social e che è solito pubblicare video brevi in compagnia della figlia Ilary. Oggi i due sono stati ospiti de I Fatti Vostri su Rai Due, e Stefano ha raccontato la sua storia così: “Una storia particolare. Avevamo una vita normalissima, mi apprestavo ad avere Ilary, avevamo un’attività di famiglia, un panificio, poi una mattina all’improvviso, stavo per scendere da casa e mi suonano al citofono, era la polizia. Ho provato a immaginare cos’avessi fatto, poi mi hanno detto di prendere una borsa e di prendere due panni, e mi dissero che ero in arresto, c’era un mandato di cattura”. Stefano Pollani aveva affittato un negozio finito al centro di alcune indagini, ed è rimasto invischiato: “La nostra estraneità l’abbiamo dimostrata con l’avvocato ma dopo ben 21 giorni di detenzione senza aver fatto nulla, un tempo che è un’eternità, ogni giorno è pari a dieci anni in galera. Ciò ha portato a varie conseguenze psicologiche e paure”.

Stefano Pollani si è trovato all’improvviso senza soldi e senza lavoro: “Quando tutto va male ti ritrovi da solo, e oltre alla famiglia ci sono stati due o tre amici che mi hanno aiutato. Mi ha aiutato anche Enzo Salvi, era un cliente della panetteria, parecchie sere andavo a mangiare da lui o a dormire”. Poi Stefano Pollani ha proseguito: “Ci sono momenti in cui ti ritrovi solo, non trovavo motivo per svegliarmi il giorno dopo. Ilary è stata la mia salvezza, ho puntato lei come un obiettivo di vita come un’ossessione, dovevo fare il padre”.

STEFANO POLLANI: “HO INIZIATO A FARE DEI VIDEO PER RACCONTARE LA MIA STORIA”

Ad un certo punto Stefano Pollani e la figlia hanno iniziato a pubblicare i video sui social: “Mi ero sempre divertito a fare video, poi quando le cose andavano male ho cominciato a raccontare le mie giornate, e notavo che qualcuno iniziava a seguirmi. Lei nel mentre è cresciuta e mi si è affiancata, siamo diventati una coppia, io sono la sua spalla”.

Stefano Pollani ha concluso: “Ci seguono dai 4 anni fino all’infinito. Ora questo è il mio lavoro”. Enzo Salvi ha voluto inviare un videomessaggio: “Ilary è una bambina fortunata ha un privilegio di vivere tutti i giorni vicino al suo supereroe, il suo straordinario e meraviglioso papà”.

