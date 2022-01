Stefano Rosso e Rania, marito e figlia Francesca Chillemi/ “Non ha raccontato balle”

Stefano Rosso e Rania sono il marito e la figlia di Francesca Chillemi. La ex miss Italia è felicemente innamorata da anni del compagno che è il figlio di Renzo Rosso, fondatore del brand di moda Diesel. Tra i due non c’è stato alcun colpo di fulmine, anzi il loro amore è nato con calma rispettando i tempi. A raccontarlo è stata proprio la bellissima attrice che, intervistata dalle pagine di Io Donna, ha confessato che all’inizio della loro conoscenza nessuno dei due si sentiva pronto per costruire una storia. Dopo circa un anno di chiamate tra i due è scattata la scintilla. Nel 2010 il primo incontro, ma solo dopo quattro anni è nato un amore. Una lunga conoscenza che è poi sbocciata in un amore bellissimo come ha precisato la Chillemi che, per la prima volta nella sua vita, non si è sentita presa in giro da un uomo.

Francesca Chillemi e Can Yaman vicini?/ Reazione di Stefano Rosso, il compagno di lei

Proprio parlando del compagno, la Chillemi ha dichiarato: “ha una limpidezza che affascina, è diretto. La prima persona che non mi ha raccontato balle“. La coppia ha una figlia, Rania di 5 anni, e Francesca vorrebbe che prendesse il carattere del suo papà perché secondo lei il suo compagno “sa stare al mondo ed è una persona razionale al punto giusto”.

Can Yaman e Francesca Chillemi/ Weekend insieme da clandestini: la bomba di Chi

Stefano Rosso, chi è il compagno di Francesca Chillemi?

Ma chi è Stefano Rosso, il compagno di Francesca Chillemi? Classe 1979, Stefano è nato il 1 giugno a Marostica, in provincia di Vicenza. Figlio di Renzo Rosso, fondatore del brand di moda Diesel, il compagno della Chillemi si occupa proprio dell’azienda di moda di famiglia. Una volta terminati gli studi in Italia, Stefano si è specializzato oltreoceano studiando presso il Fashion Institute of Technology di New York. Proprio nella grande mela ha mosso i primi passi lavorando per alcuni imprenditore americani per poi far ritorno a casa nel 2005. In quell’occasione, dopo aver fatto gavetta, ha iniziato a lavorare per l’azienda di famiglia ricoprendo il ruolo di brand manager.

Can Yaman e Francesca Chillemi/ Feeling speciale sul set: sorrisi e abbracci

Oggi si occupa delle collaborazioni tra la Diesel con altri brandi e marchi famosi come Ducati e Adidas. Non solo, è il Presidente e founder di OTB, (Only The Brave) la holding vicentina che controlla i marchi di moda Diesel, Maison Margiela, Marni, Viktor & Rolf, Amiri, Jil Sander, Staff International.



© RIPRODUZIONE RISERVATA