Stefano Sala e Mario Balotelli, gli ex di Dayane Mello/ Ancora in cerca dell’amore

Pur non essendo riuscita a vincere, Dayane Mello è stata tra le protagoniste della scorsa edizione del “Grande Fratello Vip“, dove ha avuto modo di far venire alla luce anche alcuni aspetti meno noti del suo passato. A tutti è apparso evidente il grande legame che lei ha con la sua bambina, Sofia, nata dalla relazione con il modello Stefano Sala. La piccola, però, vive con il papà proprio perché lui può garantirle più stabilità, a differenza della modella che è spesso via per lavoro. Ma su una cosa lei è sempre stata chiara: non c’è stati da parte sua alcun abbandono, semplicemente la volontà di preservare il più possibile la piccola.

Sofia, figlia di Dayane Mello/ La piccola nata dall'amore con Stefano Sala:"dopo la separazione.."

Fino ad ora, però, la sudamericana ha avuto una vita sentimentale decisamente turbolenta, che l’ha portata a vivere diverse storie d’amore finite male. Tra i suoi ex più noti ci sono Mario Balotelli e Garlo Gussalli Beretta (attuale fidanzato di Giulia De Lellis).

Stefano Sala e Mario Balotelli: gli ex più noti di Dayane Mello

Pur avendo avuto vita breve, la relazione tra Stefano Sala e Dayane Mello è stata certamente importante, proprio perché suggellata dalla nascita della loro bambina, Sofia. I due si sono conosciuti quasi per casa ormai otto anni fa, ma lui non sembrava intenzionato a stare con lei, visto che non aveva del tutto dimenticato la sua ex. I due sono stati travolti dalla passione. Il ragazzo ha però definito la gravidanza di lei “un fulmine a ciel sereno”, certamente parole non particolarmente benevole.

Lucas, fratello morto Dayane Mello/ Lei: "era davvero una persona buona"

In occasione della presenza di Dayane Mello nella Casa del Grande Fratello Vip è poi venuta alla ribalta la love story tra la sudamericana e Mario Balotelli, durata però solo tre mesi. Al fratello Enock lei aveva raccontato alcuni aneddoti sul loro legame: “Ha fatto tante cose belle per me – aveva detto -. Mi ha fatto trovare 100 rose nella macchina e ha chiuso tutto un ristorante per noi, abbiamo cenato in un tavolo in mezzo al ristorante. Era il nostro terzo o quarto incontro, lui è molto romantico“.

