Stefano Settepani, ex Alessandra Amoroso/ Lei: “non provo rabbia, rimane la stima”

Stefano Settepani è l’ex fidanzato di Alessandra Amoroso. Un grande amore quello nato tra la cantante vincitrice di Amici di Maria De Filippi e il produttore musicali di diversi artisti di successo come Elisa, Salmo, Mahmood e Noemi. Dopo anni d’amore, si parlava anche di un possibile la matrimonio, la coppia ha stupito tutti visto che hanno messo la parola fine alla loro relazione. Un bruttissimo colpo per i fan di Sandrina che sui social più volte aveva condiviso il suo grandissimo amore per Stefano.

Alessandra Amoroso/ “Ulivi come figli: ho visto gente piangere, Salento è casa”

Ma cosa è successo tra i due? Perchè si sono lasciati? Dopo anni di tira e molla proprio Alessandra Amoroso ha deciso di mettere i puntini sulle i chiarendo cosa è successo tra lei e il suo ex compagna. “L’amore finisce, ma non significa che il sentimento si sia spento. Io ho accolto la fine di quella relazione, ma non provo rabbia. Non è un fallimento: è un passo in avanti verso la crescita personale che mi fa sentire più pronta magari a un nuovo amore” – ha dichiarato la cantante dalle pagine del settimanale Grazia.

Fedez e Alessandra Amoroso vs Salmo/ "Hai sputato in faccia a chi rispetta le regole"

Alessandra Amoroso dopo la fine della storia con Stefano Settepani: “si può restare amici”

Dopo un anno di silenzio, Alessandra Amoroso ha rotto il silenzio sulla fine della storia d’amore con Stefano Settepani. La fine di un amore non è mai facile da accettare, ma la cantante ha dimostrato grandissima maturità parlando non di fallimento, ma bensì di una esperienza che potrà aiutarla a crescere e maturare sempre di più.

Non solo, la Amoroso non ha escluso la possibilità di diventare anche amica del suo ex: “se si può essere amici degli ex fidanzati? Sì e anche essere felici per loro quando si sposano o hanno figli. È bello esserci, anche da lontano: i rapporti si modificano, ma è importante che rimanga il bene e la capacità di gioire per chi abbiamo amato. Rimane la stima e quindi sono convinta che si possa restare in ottimi rapporti”. Che dire la cantante ha lasciato una porta aperta al Producer musicale e produttore esecutivo del talent show Amici di Maria De Filippi.

ALESSANDRA AMOROSO/ "Rifarei tutto ciò che ho fatto. Oggi sono felice"

© RIPRODUZIONE RISERVATA