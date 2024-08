Stefano Sottile, chi è la fidanzata Erica Marchetti

L’Italia si appresta a vivere gli ultimi giorni di Olimpiadi 2024 di Parigi scoccando un’altra delle sue frecce, stavolta toccherà a Stefano Sottile con il salto in alto, l’atleta azzurro è uno dei protagonisti e speranze di medaglia di oggi sabato 10 agosto. Chi è l’atleta originario di Vercelli? Arriva da una famiglia nella quale l’atletica è di casa, visto che il fratello maggiore Davide è un discreto specialista delle prove multiple e ha dimostrato negli anni grande predisposizione per il giavellotto, Stefano Sottile non ama mettere in mostra la propria vita privata ma quello che si evince dai social è la sua storia d’amore con la fidanzata Erica Marchetti, che si è lasciata andare a qualche dedica per il compagno di vita.

Soltanto allo scoccare del mese di luglio Stefano Sottile ha ricevuto via Instagram un messaggio speciale dalla fidanzata Erica: “In questi ultimi 5 anni ci sono stati tanti, troppi momenti di sconforto in seguito a infortuni, gare andate come nessuno spera mai che vadano a finire, tanto lavoro, allenamento e desiderio di riscattarsi, oggi è arrivato ciò che volevi, di nuovo una bellissima gara, pulita fino a 2.30 che fa davvero ben sperare”.

Stefano Sottile e i risultati alle Olimpiadi di Parigi 2024: “La pista influisce poco”

Come i suoi compagni di atletica, anche il giovane classe 1998 ha già avuto modo di assaggiare la pedana ai Giochi Olimpici, scendendo in pista anche se senza raggiungere alcuna medaglia, qualche giorno fa Stefano Sottile è intervenuto ai microfoni della Rai spiegando come è andata con i salti già fatti e dove si può migliorare ancora: “Se uno sta bene la pista influisce veramente poco, la sentivo normale, un po’ come a Roma, ma a Roma non riuscivo a correre, qui sì, quindi è proprio questione di come stai, secondo me. Sto abbastanza bene, anche con le ultime due gare che avevo fatto” le parole del lunghista piemontese che spera di potere ottenere qualche risultato importante con la gara di oggi.

E a fare il tifo per Stefano Sottile ci sarà senz’altro la fidanzata Erica Marchetti, pronta a sostenerlo come sempre fatto nell’arco della loro giovane carriera, visto che anche la ragazza è nel ramo dello sport, essendo lei un’atleta.