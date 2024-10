Stefano Tediosi è il tentatore di Temptation Island 2024 che ha da subito conquistato Federica Petagna. Ma chi è? Quanti anni ha e cosa fa nella vita? Scopriamolo subito! Il bel single che ha conquistato l’ex fidanzata di Alfonso D’Apice è originario di Milano e ha 32 anni. La sua professione? Stefano Tediosi è impegnato ormai da tempo nel settore della ristorazione, un lavoro che lo appaga moltissimo. Durante il percorso nel reality di Canale 5 ha poi sfoggiato uno splendido tatuaggio: una tigre sul petto che ha attirato l’attenzione del pubblico, anche se non si conosce ancora il suo significato.

"Federica Petagna punta a Javier Martinez al Grande Fratello 2024": rumor/ Alfonso D'Apice concorrente?

Secondo quanto ha raccontato nel suo video di presentazione, Stefano Tediosi ha una passione grande, quella dei viaggi. Appena ha un po’ di tempo corre a fare qualche escursione e documenta tutto sui social sul suo account Instagram @stefano_tediosi. Per ora della sua vita privata si conosce molto poco, ad esempio, non è ancora dato sapere chi sia la sua ex fidanzata, se abbia avuto relazioni importanti in passato o altri dettagli sentimentali. Quello che è certo è che oggi il bel tentatore ha pubblicato un selfie con Federica Petagna, la quale ha confermato di frequentarlo dopo il reality.

Alfred smaschera Sofia a Uomini e Donne dopo Temptation Island 2024/ "Voleva fingere una relazione per..."

Stefano Tediosi, anche lui entrerà al Grande Fratello 2024? Corrono i rumor

Chi è Stefano Tediosi? Dopo la fine di Temptation Island molti si sono chiesti qualcosa in più su di lui. E ora che Federica Petagna farà il suo ingresso al Grande Fratello 2024, l’attenzione nei suoi confronti è alle stelle. Anche lui entrerà nel reality di Alfonso Signorini sulla falsa riga del triangolo tra Mirko, Perla e Greta? Sembra proprio che gli autori stiano cercando di riproporre una delle dinamiche più amate degli ultimi anni al Grande Fratello 2024, ma ancora non ci sono conferme di alcun tipo. Solo pochi giorni fa l’attenzione si è focalizzata tutta sulla prima foto di coppia tra Stefano Tediosi e Federica Petagna, con una canzone di sottofondo: “Romantico Ma Muori”.

Chi è Saretta, tentatrice che ha dato il due di picche ad Antonio a Temptation Island 2024/ Lui: "La sento"

I fan sono impazziti dopo aver visto la storia, che è stata subito ricondivisa nel profilo della ex di Alfonso D’Apice, il quale invece sembra ancora doversi riprendere dopo la rottura. In effetti, Federica non lo ha preso sul serio al falò di confronto, mentendo dicendo di voler uscire con lui. Come ha poi spiegato a Uomini e Donne, è stato un momento di confusione, e una volta fuori dal programma si è resa conto di non voler mai più perdere quella libertà conquistata a Temptation. Oltretutto, nelle ultime ore i social hanno già i loro pronostici: secondo i fan Federica Petagna metterà gli occhi su Javier Martinez, scatenando invidie a più non posso nella casa del Grande Fratello.