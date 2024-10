Federica Petagna sta per entrare nella casa del Grande Fratello 2024 dopo aver partecipato a Temptation Island insieme al suo ormai ex fidanzato Alfonso D’Apice. Il colpo di scena è arrivato pochi giorni fa, quando gli autori hanno confermato la sua presenza nel reality di Canale 5. I fan del programma sono rimasti senza parole e le opinioni sui social sono decisamente divise, specialmente dopo il loro racconto in centro studio a Uomini e Donne. In ogni caso, dalle anticipazioni pare che Federica entrerà nella casa per creare dinamiche interessanti.

Ma chi è Alfonso D’Apice, ex fidanzato di Federica Petagna? Ormai il pubblico è dalla sua parte dopo quanto successo nel reality condotto da Filippo Bisciglia. Nonostante a Uomini e Donne si sia giustificata, Federica non è arrivata ai fan del programma che si sono lamentati per come abbia trattato il ragazzo in tutto questo tempo, incominciando subito una storia con Stefano Tediosi lontano dalle telecamere, o almeno per ora! Intanto Alfonso prosegue la sua vita, non senza dolore dopo la separazione da Federica Petagna e il sogno infranto di una vita insieme con tanto di casa comprata dopo tanti sacrifici.

Alfonso D’Apice, ex fidanzato di Federica Petagna: il pianto ininterrotto a Uomini e Donne

Alfonso D’Apice ha solo 25 anni e ha conosciuto Federica Petagna quando lei ne aveva appena 12. Il suo lavoro è quello di organizzatore di eventi: è il direttore di un locale napoletano che si occupa di feste importanti. La sua vita è piena di responsabilità, ma è riuscito con tanto impegno ad avere un lavoro serio e duraturo mantenendo la relazione con Federica Petagna fino a prima di Temptation Island 2024. Tra le sue passioni spiccano il padel, il calcio e tanti altri sport, mentre ama condividere con i fan alcuni momenti della sua vita quotidiana su Instagram.

In puntata a Uomini e Donne, dopo il confronto con l’ex fidanzata Federica Petagna, è scoppiato a piangere, forse ancora incredulo di aver visto tutti i suoi sogni crollargli davanti. Lei, al contrario, sta già frequentando in maniera ufficiale Stefano Tediosi, il tentatore che le è rimasto accanto per tutto il percorso nel reality di Canale 5. E ora è giunto il momento di vederla entrare al Grande Fratello: chissà se Lorenzo Spolverato e Javier Martinez inizieranno un corteggiamento a discapito di Shaila?