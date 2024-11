Stefano Tediosi e Alfonso D’Apice, faccia a faccia di fuoco al Grande Fratello 2024

Il faccia a faccia tra Stefano Tediosi e Alfonso D’Apice, attuale frequentazione ed ex fidanzato di Federica Petagna, va in scena nel corso della diretta del Grande Fratello 2024 del 12 novembre e regala al pubblico frecciatine da non poco. Parte Alfonso, accusando Stefano di essere ben poco sincero perché un suo amico gli avrebbe detto che non solo lui comprerebbe follower sui social, ma anche che Stefano avrebbe detto di stare con Federica “per lavoro”.

“Io lui non lo conosco, sarà anche un bravo ragazzo, ma ho valutato quello che hai fatto sui social e ho capito chi è”, ha esordito Alfonso, che lo ha poi accusato per aver ‘sfruttato’ Federica, mettendo subito la loro foto sui social. “Abbiamo deciso insieme di metterla la foto, – ha risposto Stefano – quella del forse l’ho messa io, mentre quella che abbiamo messo insieme l’abbiamo deciso insieme. L‘abbiamo messa per un motivo: erano uscite tante cose su di lei così abbiamo deciso di chiarire tutto e non nasconderci.”

Stoccata al veleno di Stefano ad Alfonso: lui si infuria!

“Io il pensiero su di lui me lo sono fatto… – ha continuato Alfonso D’Apice – Quanti anni hai, 32? Si vede!” ha detto sarcastico al rivale. “Ma tu Federica l’hai tenuta segregata per otto anni e dici a me si vede?” è la stoccata di Stefano che colpisce duramente Alfonso, che sbotta: “Sono stati errori che non ti riguardano, tu guarda il futuro! Sei felice di dove sei arrivato? Hai fatto il tuo lavoro.” Così conclude ribadendo: “Per me sui social non ha protetto Federica, l’ha buttata in pasto ai social per avere commenti.”