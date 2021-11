Stefano Todini, ex Patrizia Pellegrino/ “Tradimento? E’ stato umiliante e brutto”

Stefano Todini è l’ex compagno di Patrizia Pellegrino. Un grande amore quello nato tra la showgirl e l’imprenditore che sono stati legati per tantissimi anni. Per la precisione sono stati ben 14 anni gli anni d’amore tra i due che si sono lasciati a causa di un tradimento scoperto proprio dalla showgirl. Nonostante la mancanza di fiducia e rispetto, la Pellegrini ha cercato anche di recuperare il rapporto; un duro lavoro quello fatto dall’attrice che però non è riuscita a salvare questo amore. Alla coppia non è restato altro da fare che separarsi prendendo due strade completamente diverse. Oggi, infatti, i due non hanno alcun tipo di rapporto come ha raccontato proprio l’attrice.

Fino a Natale la nostra unione sembrava potesse riprendersi dalla crisi, poi lui ha cambiato strada e tramite avvocati mi ha fatto sapere che desiderava cominciare una nuova vita. Mi ha lasciato qui a casa da sola, amareggiata e delusa. Non abbiamo più alcun tipo di rapporto; da qualche mese non lo vedo più” – ha detto la Pellegrini.

Patrizia Pellegrini tradita dall’ex compagno Stefano Todini

L’amore tra Stefano Todini e Patrizia Pellegrino è finito dopo 14 anni di relazione. Il motivo? Un tradimento messo a segno dall’imprenditore che è stato paparazzato in pieno centro a Roma in compagnia della sua fiamma. L’imprenditore è apparso felice ed innamorato in compagnia della sua nuova donna intenti a fare compere per le strade della capitale. Un amore che ha messo la parole fine al rapporto con la Pellegrini che l’ha lasciato dopo l’amara scoperta.

“Io stavo svenendo: è stato uno choc, umiliante e brutto. Una sensazione molto negativa che non mi piace ricordare, sinceramente” – ha raccontato l’attrice e showgirl quando ha scoperto il tradimento dell’ex compagno storico. Oggi l’imprenditore è felicemente innamorato della sua nuova compagna. Tra Todini e la Pellegrino non c’è alcun tipo di rapporto.

