STELLA, IL CANTANTE MASCHERATO 2023/ Pochi dubbi su Simona Ventura

Stella, chi è il concorrente? Pochi dubbi

Non ci sono molti dubbi su Stella, concorrente del Cantante Mascherato, che rivela di aver partecipato a Sanremo: nella stessa edizione, a suo dire ci sarebbe stato anche un concorrente con un nome americano. Per Francesco Facchinetti, si tratta di Simona Ventura e anche l’indizio lo confermerebbe. La pensa come lei anche Serena Bortone. Anche Iva Zanicchi non ha nessun dubbio: si tratta di Simona Ventura. Per Flavio Insinna, il dubbio è proprio tra Valeria Marini Simona Ventura ma anche l’attore propende più per la seconda. Sarà proprio lei a nascondersi sotto la maschera di Stella?

Stella de Il Cantante Mascherato 2023: chi c’è sotto la maschera?

Chi è Stella de Il Cantante Mascherato 2023? La giuria è divisa tra due nomi: Simona Ventura oppure quello di Valeria Marini. Proprio così, la maschera più bella e luminosa della quarta edizione dello show condotto da Milly Carlucci il sabato in prima serata su Rai1 sarebbe indossata da una delle regine del piccolo schermo. La giuria non ha alcun dubbio sull’identità del personaggio celato sotto la maschera della stella; a cominciare da Iva Zanicchi e Serena Bortone che hanno fatto il nome di Simona Ventura. Per Christian De Sica, invece, possibile che sotto la maschera si nasconda la stellare Valeria Marini.

Di parere differente, invece, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti che sono convinti che ci sia Simona Ventura. Possibile che Super Simo abbia deciso di mettersi in gioco nello show del sabato sera di Raiuno? Superate le ipotesi delle prime puntate in cui si erano fatto il nome di Chiara Francini.

Stella de Il Cantante Mascherato 2023, tutti gli indizi

Possibile che Valeria Marini sia la Stella de Il Cantante Mascherato 2023? La showgirl, più volte interpellata sulla cosa, ha smentito negli studi de La vita in diretta di essere concorrente dello show di Milly Carlucci. ” Si ho visto, ma non sono io. Perché ero a Madrid fino a pochi giorni fa. Ho visto la trasmissione su RaiPlay. Devo fare i miei complimenti a Milly per il programma. Se sto facendo un depistaggio come quando Malgioglio ha detto che era in Turchia? No no, non mettiamo sempre in mezzo Cristiano, io ero davvero in Spagna nei giorni scorsi. Sto facendo avanti e indietro dalla Spagna, ma mi sarebbe piaciuto partecipare a Il cantante mascherato. Dei messaggi sono arrivati anche a me a dire il vero. Però non ci sono, perché sto facendo un’altra cosa in questo periodo” – ha detto la Marini, anche se le sue parole potrebbero anche essere solo di depistaggio.

Passando, invece, agli indizi rivelati dal cantante mascherato, Stella ha detto di sé: “la cucina per me è più di una zona dove fare da mangiare. In cucina ho avuto tante notizie belle e cattive. Ho preso delle decisioni devastanti e altre giustissime. Mentre pulisco i fornelli penso che ho sbagliato oppure dove ho sbagliato con l’altra persona”. Infine ha confessato di aver vissuto tantissimi momenti di difficoltà, ma di non aver mai perso la fiducia: “non sarei così luminosa se non avessi altre stelle che illuminano la mia vita”.











