Stephen King, ‘Billy Summers’ il nuovo libro/ Storia di un killer vuole cambiare vita

Nuovo romanzo per Stephen King: negli Stati uniti è uscito oggi Billy Summers, la storia di un serial killer che vuole cambiare vita. Il libro è stato pubblicato dall’editore Scribner. In Italia bisognerà aspettare novembre per leggerlo, infatti verrà pubblicato da Sperling & Kupfer, dal 1995 partner del gruppo Mondadori. Per il re dell’horror si tratta del libro numero 54 nella propria carriera.

Billy Summers narra la storia di un serial killer su commissione. È il migliore nel suo settore ma vorrebbe smettere. Il sicario, definito come “un bravo ragazzo impegnato in un brutto lavoro, un Houdini del crimine, capace di dileguarsi nel nulla una volta compiuto il lavoro”, uccide solo i cattivi. A un certo punto, per Summers, le cose si mettono male quando deve portare a termine un’ultima missione.

‘Billy Summers’ è il nuovo romanzo di Stephen King: “Storia di guerra ma anche di amore”

Billy Summers, il protagonista del nuovo romanzo di Stephen King uscito oggi negli Stati uniti viene descritto dal suo autore come uno dei migliori cecchini del mondo, un veterano della guerra in Iraq con tanto di decorazione militare. L’editore americano ha detto che il romanzo è “in parte una storia di guerra, in parte una lettera d’amore alla piccola provincia americana e alle persone che ci vivono”. Il nuovo romanzo mette in scena anche una riflessione sull’amore, sulla fortuna e sul destino con un eroe complesso che si trova davanti un’ultima possibilità di redenzione.

Recentemente su AppleTv+ si è vista una miniserie dell’autore di Shining, It e Il miglio verde. Si tratta de La storia di Lisey, una miniserie horror di otto episodi in tutto, tratta da un suo bestseller e in cui questa volta ha firmato anche l’adattamento televisivo e ha collaborato alla regia. “Ho pensato che se qualcuno dovesse rovinarlo, come ho detto a mia moglie, dovessi essere io”, aveva spiegato ironicamente lo scrittore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA