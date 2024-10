Stolen, film diretto da Simon West

Martedì 29 ottobre 2024, andrà in onda, nella serata di Italia 1, alle ore 21:55, l’action thriller del 2012 dal titolo Stolen. La pellicola è diretta dal regista Simon West, noto per avere curato le riprese di Lara Croft: Tomb Raider (2001) e I mercenari 2 (2012). Le musiche hanno la firma del compositore Mark Isham, che aveva già lavorato l’anno precedente con il regista in Professione assassino. Il protagonista del film Stolen è interpretato dall’attore statunitense Nicolas Cage, diventato famoso a livello internazionale per film di grande successo come The Family Man (2000), Il mandolino del capitano Corelli (2001) e Ghost Rider – Spirito di vendetta (2012), nonché per il premio Oscar vinto con Via da Las Vegas nel 1996. Al suo fianco l’attrice svedese Malin Åkerman, che aveva esordito sul grande schermo nel 2000 in The Skulls – I teschi di Rob Cohen, e l’attore statunitense Josh Lucas, noto per aver preso parte a progetti cinematografici quali American Psycho, A Beautiful Mind e Hulk.

La trama del film Stolen: un malloppo che non c’è e una nuova rapina per salvare la figlia

Stolen racconta le vicende del rapinatore Will Montgomery (Nicolas Cage), finito in prigione il giorno del Mardi Gras (ovvero il Carnevale di New Orleans), a causa di una rapina andata male per colpa di qualcuno che lo ha tradito, facendo una soffiata alla polizia e incastrandolo.

Will decide di abbandonare questa vita criminale, nel tentativo di ricucire il rapporto con la sua amata figlia Allison (Sami Gayle) e riuscire finalmente a vivere una vita serena insieme.

Sia i suoi vecchi complici sia l’FBI, però, sono certi che il protagonista sia in possesso del denaro del suo ultimo furto, che ammonta a ben 10 milioni di dollari, così Allison viene rapita e rinchiusa in un bagagliaio insonorizzato: Montgomery ha solo 12 ore per restituire il denaro se vuole rivedere sana e salva sua figlia.

In realtà, l’uomo non è in possesso del malloppo e così, grazie all’aiuto della sua partner Riley (Malin Ackerman), decide di mettere a segno una nuova rapina per ottenere i soldi necessari.

