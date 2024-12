Storie di donne al bivio, tutti gli ospiti della puntata del 27 gennaio 2024 su Rai 2

Questa sera, 27 dicembre 2024, va in onda su Rai 1 un appuntamento speciale, in prima serata, di Storie di donne al bivio. Il programma condotto da Monica Setta va in onda a partire dalle 21 per due serate evento, una questa sera e l’altra il 3 gennaio, sempre su Rai 1. Come sempre, la conduttrice accoglierà una serie di donne che si racconteranno, svelando aneddoti anche inediti sulla propria carriera e sulla vita privata.

Nel particolare, le donne ospiti di Monica Setta che si racconteranno nella puntata del 27 dicembre sono: la showgirl Loredana Lecciso, l’attrice Claudia Gerini, la conduttrice e attrice Anna Falchi, la ballerina Eleonora Abbagnato, la regista Lory Del Santo, l’attrice Mariagrazia Cucinotta e la conduttrice Natasha Stefanenko.

Storie di donne al bivio, le anticipazioni di Monica Setta

Monica Setta è pronta a tornare in prima serata con il suo programma televisivo Storie di donne al bivio, un format che negli anni sta ottenendo grande successo, al punto da meritarsi la prima serata. Sul suo profilo Instagram, dove Setta è sempre molto attiva, la conduttrice ha scritto: “Nel cuore delle donne quando si parla di passioni, tradimenti e di segreti c’è sempre qualcosa di inconfessabile”. E infatti le ospiti della serata del 27 gennaio apriranno il proprio cuore al pubblico, raccontando anche momenti difficili della propria vita e della propria carriera televisiva.

Si parlerà del rapporto tra Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi, dei grandi dolori di Lory Del Santo ma anche delle carriere di successo delle donne ospiti, a partire dall’etoile Eleonora Abbagnato. Anna Falchi racconterà alcuni momenti difficili della sua vita ma anche gli amori che l’hanno segnata, così come farà la celebre attrice Mariagrazia Cucinotta. Sarà dunque una serata ricca di rivelazioni ma anche di momenti toccanti e spunti di riflessione.