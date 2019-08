Stramaccioni, sfogo in conferenza stampa in Iran/ Video “Dove era l’interprete?”

Durissimo sfogo dell’ex allenatore dell’Inter, Andrea Stramaccioni, in Iran. Durante la conferenza stampa susseguente alla sconfitta (all’esordio) dell’Esteghlal Tehran nella Persian Gulf League, il tecnico italiano ha sbottato dicendo: “Due mesi pieni di problemi, ma io non mollo”. Stramaccioni alza la voce dopo sessanta giorni in cui evidentemente qualcuno gli ha messo i bastoni fra le ruote, a cominciare dalla mancanza del suo interprete in panchina e le conseguenti ovvie difficoltà nel dialogare con i suoi giocatori in campo: “Quello che è successo oggi è una mancanza di rispetto – dice l’ex allenatore dell’Inter Primavera – per me e per la mia professionalità. Non so se la decisione sia stata presa del club o della federazione, ma è una mancanza di rispetto verso un allenatore straniero in Iran. Mi hanno sabotato. Continuerò a lottare, e sapete per chi? Per i tifosi, che qui sono fantastici”. In fondo il video di quanto accaduto.

STRAMACCIONI, SFOGO IN CONFERENZA STAMPA IN IRAN

Stramaccioni non è andato su tutte le furie per la sconfitta per una rete a zero, ma per quello che ha ritenuto un grave handicap nel suo lavoro di manager: se un tecnico non riesce a dare le giuste direttive ai giocatori, come fanno questi a disporsi bene in campo? Un inizio di esperienza iraniana condito da mille difficoltà, con tante incomprensioni con la dirigenza sul mercato, a cominciare dai mancati arrivi, che pare fossero già stati concordati (come ricorda Gazzetta.it), degli “italiani” Thereau, Dramé, Milic e Pucciarelli, che stavano quasi portando ad una risoluzione del contratto dello stesso “Strama”. Nonostante ciò, il pre-campionato è stato positivo, ma quando il tecnico del Belpaese ha avuto la possibilità di sfogarsi non ha tenuto la bocca chiusa. Uno sfogo che non può non ricordare quello di altri tecnici nostrani, come ad esempio il famoso “Strunz” di Trapattoni alla guida del Bayern Monaco, o ancora il “mollo” di Alberto Malesani, ma anche più recentemente, le parole di Gattuso ai tempi dell’Ofi Creta. Di seguito il video di gol e highlights

IL VIDEO DELLO SFOGO DI STRAMACCIONI





