Strane figure vestite di bianco al GF Vip/ Cosa sta succedendo nella Casa?

GF Vip, ecco perchè ci sono delle strane figure nella Casa: il video chiarisce tutto

Nelle ultime settimane, il GF Vip sta attraversando un momento di allarme per il Covid-19. Prima Patrizia Rossetti e poi altri concorrenti della Casa sono risultati positivi al tampone. Il web, però, ha notato delle strane figure vestite di bianco aggirarsi nello stabile.

Niente di strano in realtà, le figure che si notano non sono altro che gli addetti che hanno il compito di disinfettare e mettere in sicurezza gli ambienti, in seguito allo scoppio di casi covid al Grande Fratello Vip 2022. I concorrenti potranno, dunque, muoversi in tutta sicurezza nella Casa, igienizzata da cima a fondo. Insomma, svelato l’arcano non ci sono ufo o fantasmi nel reality show.

GF Vip, il virologo chiarisce com’è entrato il covid nella Casa

Anche il GF Vip sta combattendo contro il Covid-19, entrato nella Casa di Cinecittà da qualche settimana. Nella scorsa puntata, Alfonso Signorini si è collegato con il virologo Andrea Gori, direttore di malattie infettive del Policlinico di Milano.

L’esperto ha chiarito come può essersi verificato questo problema nel reality show, nonostante la quarantena: “È molto probabile che i tamponi eseguiti su persone asintomatiche, su persone che hanno il virus ancora latente, risultino falsamente negativi. All’inizio dell’infezione, si può trasmettere ma i tamponi sono negativi. Per questo consigliamo sempre di farli alle persone sintomatiche perché a quel punto l’attendibilità è nettamente più alta. Mi sembra evidente che ci sia stato un contatto con qualcuno precedentemente positivo”. Tra i concorrenti c’è chi ha già ipotizzato quale sia il vippone che potrebbe aver portato il virus nella Casa. Edoardo Tavassi n’è certo, si tratta di Luca Onestini: “Luca aveva il Covid, palese. Ora secondo me prolungheranno la quarantena per i nuovi ingressi. Lui l’ha portato, palese, tutti noi altri nuovi siamo risultati negativi”.

