Stranger Things 4, chi muore nel finale di stagione?/ Spoiler: sacrificio da eroe…

Stranger Things 4, un finale di stagione ricco di colpi di scena

Dopo sette intensi episodi, su Netflix, è finalmente disponibile l’attesissimo e lunghissimo finale di stagione di Stranger Things 4. Due episodi della durata complessiva di quattro ore che regaleranno colpi di scena, sorprese e morti inaspettate e che lasceranno con il fiato sospeso i fan che, dopo aver divorato i primi sette episodi, non vedevano l’ora che fosse disponibile anche il finale di stagione che non ha deluso le aspettative di chi lo ha visto.

Cosa succederà in Stranger Things 5?/ Spuntano le anticipazioni sulla quinta stagione

Se siete tra coloro che devono ancora immergersi nel mondo del finale di stagione di Stranger Things 4 non proseguite nella lettura perchè stiamo per fornirvi alcuni spoiler svelando il nome del personaggio che muore e che lascia, così, la serie. Le indiscrezioni trapelate prima della messa in onda del finale di stagione della serie dei fratelli Duffer che hanno già confermato la quinta stagione avevano fatto trapelare la morte di un personaggio ed è ciò che è accaduto nell’episodio finale della quarta stagione nel corso del quale un personaggio si è sacrificato morendo da eroe.

Stranger Things 4 finale di stagione italiano/ Dove le puntate in streaming e trama

Stranger Things 4: ecco chi muore

Nel corso dell’ultimo episodio di Stranger Things 4, Hopper, in Russia, decide di trasformarsi in esca per attirare i Demogorgoni nella fossa al centro della prigione. Eddie, nel frattempo, personaggio buono le cui intenzioni sono state spesso fraintese, decide di sacrificarsi lanciandosi in una cosa con la bicicletta per farsi inseguire dai Demo – Pipistrelli e dare, così, la possibilità a Nancy, Robin e Steve di guadagnare tempo.

Un sacrificio che si rivela letale per Eddie. Quando, infatti, Dustin si volta tornando indietro verso l’amico lo trova dilaniato ai Demo-pipistrelli. Eddie, dunque, nel finale di stagione di Stranger Things 4 muore da vero eroe mentre il pubblico gli dice addio dopo essersi affezionato al suo carattere.

NCIS: Hawai’i/ Anticipazioni puntata 1 luglio 2022: dramma per Alex, Kai si sbilancia con Melanie

© RIPRODUZIONE RISERVATA