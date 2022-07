Stranger Things 4, come finisce la stagione?/ Due morti sconvolgenti e…

Come finisce Stranger Things 4: spoiler

Stranger Things è una delle serie tv più amate in tutto il mondo. La quinta stagione è già stata annunciata, ma in attesa di vedere i nuovi episodi, i fan continuano ad interrogarsi sul finale della quarta stagione che ha sconvolto tutti per quasi quattro ore. Gli episodi finali di Stranger Things 4, infatti, sono finalmente disponibile su Netflix. Se siete tra i pochi che ancora non hanno visto l’attesissimo finale di stagione e se non volete spoiler, non continuate nella lettura. Gli ultimi due episodi della durata complessiva di quasi quattro ore hanno lasciato con il fiato sospeso il pubblico.

Come accade spesso nella serie dei fratelli Duffer, spesso, l’ingresso di un nuovo personaggio scatena l’entusiasmo dei fan che, tuttavia, al termine della stagione, si ritrovano a dover fare i conti con moti improvvise e impreviste destinate ad avere conseguenze anche nella stagione successiva. Nel finale della quarta stagione, così, non c’è stata la morte di uno, ma di ben due personaggi.

Stranger Things 4: la morte di Eddie e del dottor Brenner

I personaggi che hanno perso la vita nel finale di Stranger Things 4 sono il dottor Brenner ed Eddie. Undici che è stata cresciuta, apparentemente, come una figlia dal dottor Brenner, si rende conto delle vere intenzioni di quest’ultimo che l’ha usata per raggiungere i suoi scopi. Nel corso dell’ottavo episodio, i militari riescono a trovare il laboratorio di Brenner dove qualcosa, tuttavia, va storto e a perdere la vita è proprio il dottore.

Quella di Eddie, invece, è una morta eroica. Eddie, infatti, si sacrifica per fermare Vecna. Per permettere ai compagni di acquisire un vantaggio, decide di sacrificarsi perdendo così la vita. Entrato a far parte della serie proprio nel corso della quarta stagione, Eddie ha lasciato l’amaro in bocca ai fan.

