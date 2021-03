Striscia la Notizia “Maneskin eccitati dal palco o da Valeria Graci?”/ Bufera sul web

Un post di Striscia la Notizia ha scatenato la dura reazione degli utenti di Instagram. Il tg satirico di Antonio Ricci, sul proprio canale social, ha condiviso una foto in cui Valeria Graci raccoglie le prime emozioni dei Maneskin che partecipano al Festival di Sanremo 2021 per la prima volta. La breve intervista è stata realizzata per la puntata di PrimaFestival, condotto dalla stessa Valeria Graci, da Giovanna Civitillo e da giovanni Vernia. Durante l’intervista, la Graci ha scherzato con i componenti del gruppo e il momento è stato particolarmente apprezzato dai fan della band che oggi, per la terza serata del Festival di Sanremo 2021, duetteranno con Manuel Agnelli. Striscia la Notizia, tuttavia, ha colto un dettaglio di quel momento dedicando all’incontro tra i Maneskin e la Graci un post che ha scatenato la bufera sui social.

Il web contro Striscia la Notizia per un post sui Maneskin

La foto pubblicata da Striscia la Notizia che ha scatenato la dura reazione del web è quella che vedete all’inizio dell’articolo. Nel post viene evidenziato il dettaglio del pantalone bianco di uno dei componenti dei Maneskin, protagonisti di una polemica a Sanremo 2021, con la seguente didascalia: “Gli effetti di Graci Valeria o eccitazione da palco?”. Un post che non è piaciuto a tantissimi utenti che, nei commenti, hanno espresso la propria disapprovazione. “Ma tutto ok? La bassezza di questo post è inquietante”, scrive qualcuno. “Trovo meschino questo articolo, per molteplici ragioni“, aggiunge un altro. E ancora: “Ma il rispetto sapete cos’è?”, “Trovo che ci sia stata una mancanza di rispetto assurda nei confronti di questo ragazzo”, “Chiedete scusa”. I commenti sono davvero tanti come potete leggere sotto il post.





© RIPRODUZIONE RISERVATA