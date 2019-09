Matteo Renzi, video fuorionda Striscia la Notizia/ “Mattarella? Prrr”, ma è deep fake

Sembra Renzi, ma non lo è. Il filmato però è stato realizzato così bene che potrebbe sembrare originale ad un occhio non molto esperto. Ci riferiamo a quello che ieri ha mandato in onda Striscia la Notizia. Nella clic trasmessa il leader di Italia Viva viene pizzicato in un presunto fuori onda, e non può mancare “esclusivo”. «Io con Zingaretti? Per carità dai, ha il carisma di Bombolo». E ne ha anche per il premier Conte. «Ma dai, ha la faccia da pretino, hai visto». Poi fa il gesto dell’ombrello sia a Conte che a Di Maio. Ma come è possibile che non sia vero se sembra proprio lui? Evidentemente non avete confidenza con il deep fake. Si tratta di una pratica molto diffusa. La tecnica permette di fare una sintesi dell’immagine umana, basata sull’intelligenza artificiale. Quindi si combinano e sovrappongono immagini e video esistenti, con il risultato di far dire ad una persona ciò che si vuole.

MATTEO RENZI, VIDEO FUORIONDA STRISCIA LA NOTIZIA È FAKE

E il clamoroso fuorionda di Matteo Renzi, mandato in onda da Striscia la Notizia ma rivelatosi un fake, ne è un esempio. Quello trasmesso ieri dal tg satirico è il primo video deep fake che si vede sulla tv generalista. Il filmato ha inevitabilmente innescato diverse polemiche. C’è chi attacca Striscia la Notizia spiegando di non aver precisato che si tratta di un video manipolato. E il rischio per gli spettatori distratti o meno attenti è di scambiarlo per vero. Sono domande che si è fatto anche Michele Anzaldi, segretario della Vigilanza Rai e deputato della Commissione Cultura di Italia Viva. «Ricci e la sua trasmissione sono come sempre all’avanguardia e ci hanno fatto conoscere per primi in italia il fenomeno della deep fake news. Adesso però conosciuto il fatto, sarebbe opportuno, anzi è doveroso, che le autorità competenti mettano dei paletti per capire cosa si può fare e dove non si può andare oltre».

Questa sera a #Striscia un fuorionda esclusivo!

