Studio Battaglia 2/ Anticipazioni 26 marzo 2024 e diretta: il segreto di Nina

Studio Battaglia 2: anticipazioni seconda puntata 26 marzo 2024 e diretta

Dopo il grande successo ottenuto dalla prima puntata, oggi, martedì 26 marzo, torna in onda Studio Battaglia 2. la fiction con Lunetta Savino, Massimo Ghini, Giorgio Marchesi, Barbora Bobulova, Miriam Dalmazio, Marina Occhionero, Davide Sebasti, Thomas Trabacchi e Carla Signoris. Dopo aver cominciato a lavorare nello studio Zander-Battaglia, Marina non ha alcuna intenzione di lasciare lo studio nelle mani delle figli e di Zander ed è decisa a dimostrare, a tutti i costi, di essere ancora una degli avvocati più bravi in circolazione. Nello stesso tempo, però, deve fare i conti con le scelte personali delle figlie con cui, spesso, non è d’accordo.

Nella seconda puntata, i problemi della famiglia Battaglia sono all’ordine del giorno. Mentre Nina sembra sempre più intenzionata a non rivelare il proprio segreto, Anna si ritrova con il cuore e la testa a metà: da una parte sa di volere Massimo al proprio fianco nelle battaglie lavorative, ma nella sfera professionale continua ad essere divisa tra ciò che le sembra giusto fare e ciò che vorrebbe davvero, ma cosa accadrà esattamente? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

Studio Battaglia 2: la trama degli episodi 3 e 4

Nella seconda puntata di Studio Battaglia 2 andranno in onda gli episodi 3 e 4 in cui vedremo Nina sempre più decisa a non rivelare il proprio segreto. La ragazza sa che se rivelasse tutto, la sua vita cambierebbe per sempre e, non sentendosi pronta di fronte a tale eventualità, riesce a confidarsi solo con Giorgio. Nel frattempo, prova a concentrarsi sul lavoro e con la madre si occupa del caso di un padre che non vuole più mantenere il figlio ormai trentenne. Con Anna, invece, si occupa dell’istanza di Raffaella Pisani, l’ex paziente oncologica (della prima stagione) che ora vuole avere un figlio pur essendo una donna single.

Proprio Anna si ritrova a combattere contro se stessa. Sul lavoro, infatti, è consapevole di volere al proprio fianco Massimo con cui è sicura di poter vincere le battaglie legali; dall’altra, però, non sa se il sentimento che prova per lui sia più importante della sua famiglia. Intanto, anche Viole si ritrova a vivere un momento difficile e comincia a cercare un appartamento per sè e Alessandro.

Come vedere in diretta streaming Studio Battaglia 2

La seconda stagione di Studio Battaglia sta confermando il grande successo della fiction Rai dopo il boom di ascolti ottenuto anche da Le indagini di Lolita Lobosco 3. Per seguire, dunque, le nuove vicende legali e personali della famiglia Battaglia, basta sintonizzare il televisore su Raiuno a partire dalle 21.30. Per chi, invece, desidera seguire la diretta streaming, basta collegarsi al sito Raiplay o scaricare l’apposita applicazione.

