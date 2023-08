Studio Battaglia, anticipazioni replica prima puntata/ Anna rivede suo padre dopo 25 anni

Studio Battaglia: anticipazioni della fiction in replica su Raiuno

Giovedì 10 agosto, in prima serata, Raiuno trasmette in replica la prima puntata di Studio Battaglia, la fiction che ha come protagoniste Lunetta Savino, Barbora Bobuľová, Miriam Dalmazio e Marina Occhionero e che è stata trasmessa per la prima volta nel 2022. La fiction è la storia di una famiglia matriarcale in cui mamma Marina ha cresciuto da sola, dopo la scelta del marito di andare via, di crescere le tre figlie Anna, Nina e Viola. Al centro della trama ci sono le storie di quattro donne che si ritrovano a dover gestire la vita privata e quella professionale.

Tutto parte dal momento in cui Anna, la sorella maggiore, sposata e con figli, sceglie di abbandonare lo studio legale di famiglia per andare a lavorare dal rivale Zander utilizzando il cognome del marito e facendo un incontro inaspettato.

Studio Battaglia: la trama della replica della prima puntata

Nel primo episodio di Studio Battaglia, Marina ha avviato un importante studio legale crescendo da sola tre figlie. Viola fa la babysitter, Anna e Nina hanno seguito le orme della madre. Anna, però, un giorno, sceglie di lasciare lo studio legale di famiglia per andare a lavorare in uno studio rivale. Un giorno, dopo non averlo visto per 25 anni, Anna incontra suo padre. Anna è sposata Alberto ma l’incontro con Massimo Munari, avvocato di punta dello studio e suo vecchio compagno di studi,

Nel secondo episodio, mentre le sorelle continuano a lavorare ai diversi casi legali, Viola, la più piccola, è impegnata nei preparativi per il matrimonio. Il ritorno improvviso del padre, però, ha stravolto tutte e Viola sembra quella che ne ha risentito di più al punto da chiedere alle sorelle di incontrarlo.

Dove è stata girata la fiction e come vederla in diretta streaming

Tutte le riprese della della fiction si sono svolte a Milano mostrando i luoghi simboli del capoluogo lombardo e capitale della moda. La prima puntata di Studio Battaglia può essere visto in diretta televisiva su Raiuno e in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione.

