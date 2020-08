Suarez lascia il Barcellona/ Koeman lo scarica: addio a zero, dove andrà a giocare?

Luis Suarez lascerà il Barcellona, e diventa un’opportunità di calciomercato per tutti. Era nell’aria, ma una conferma importante è arrivata su RAC1: la principale radio catalana ha riportato che Ronald Koeman, appena scelto e ufficializzato come nuovo allenatore blaugrana, avrebbe personalmente chiamato l’attaccante uruguaiano dicendogli, con molta franchezza, che non fa parte del suo progetto. La strada tracciata è chiara, fin dalla nomina dell’olandese in panchina: cercare di tornare alle origini e riprendere una via che nelle ultime stagioni, diciamo dall’avvento di Ernesto Valverde, era stata smarrita. Quella dell’identità catalana, dei giocatori del vivaio, comunque di calciatori giovani che possano maturare e imparare da zero lo stile Barcellona. Suarez, che il prossimo gennaio compirà 34 anni, non rientra nel profilo: a lui andrà immensa gratitudine per aver segnato 198 gol in 283 partite – terzo miglior marcatore nella storia del club – ma il sodalizio termina qui. Non solo: il Pistolero dovrebbe rescindere consensualmente il contratto, il che significa che chi se lo metterà in casa non dovrà sborsare un euro per il cartellino.

SUAREZ LASCIA IL BARCELLONA

Resta il problema dell’ingaggio: Suarez guadagna oltre 15 milioni di euro a stagione. Una cifra insostenibile per molti, anche perché il prezzo non potrebbe essere spalmato su troppe annate (per il problema dell’età). Tuttavia, l’uruguaiano fa gola a tanti: in particolare a due tipologie di squadre, ovvero quelle che abbiano una base molto giovane e vogliano innestare una “chioccia” nello spogliatoio, oppure quelle che sono pronte subito per vincere e cercano il grande bomber. Ricordando che Suarez arriva da una stagione in cui ha segnato 21 gol (36 gare), il secondo profilo di club corrisponde alla Juventus: non a caso l’uruguaiano è stato accostato ai bianconeri nei giorni scorsi, ma da questo punto di vista la società sembra aver cambiato rotta. Per volere di Andrea Pirlo, l’attaccante scelto sarebbe Edin Dzeko; il bosniaco ha un anno in più di Suarez ma, complessivamente, l’operazione sarebbe più vantaggiosa e l’attuale numero 9 della Roma ha la fiducia del nuovo allenatore, oltre a venire da cinque anni di Serie A in cui ha segnato a raffica (è stato anche capocannoniere di un campionato). Tuttavia, adesso che la notizia della separazione è più o meno ufficiale, i campioni d’Italia potrebbero tornare alla carica.

In alternativa, è difficile capire dove Suarez possa finire a giocare. L’Inter ci aveva pensato all’interno dell’operazione Lautaro Martinez, sarebbe uno scambio di attaccanti che potrebbe fare felici entrambe le società. Il Pistolero giocherebbe al fianco di Romelu Lukaku: una coppia che potrebbe anche funzionare perché entrambi sono portati a costruire gioco abbassando (il belga) o allargando (l’uruguaiano) la loro posizione sul terreno di gioco, anche se poi vivono per il gol. L’Inter però ha appena riscattato Alexis Sanchez, e lo ha fatto proprio in previsione di un addio del Toro: sarebbe lui il complemento perfetto per Lukaku, e poi i nerazzurri hanno soprattutto bisogno di sistemare altre zone. Come del resto la Juventus, che innanzitutto deve rivoluzionare il proprio centrocampo; per Suarez le alternative possono essere un ritorno in Premier League, dove ha ancora parecchi estimatori (attenzione all’Arsenal che può vendere sia Lacazette che Aubameyang, e al Chelsea se darà l’addio a Giroud) o magari la Germania, andando a giocare nel Bayern Monaco che ha appena vinto la Champions League. Questo però se Robert Lewandowski andrà via: a oggi, non ci sono affatto segnali…



© RIPRODUZIONE RISERVATA