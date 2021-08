SUMMERSLAM 2021/ Wrestling WWE info streaming video tv: John Cena contro Roman Reigns

L’estate di tutti gli amanti del wrestling WWE sta per infiammarsi con Summerslam 2021, evento previsto nella notte italiana tra sabato 21 e domenica 22 agosto. All’Allegiant Stadium di Paradise, in Nevada, si terrà infatti la trentaquattresima edizione di uno dei pay-per-view più importanti della compagnia di Stamford e la card completa vedere in programma ben dieci incontri dei quali sette titolati. Il momento più atteso della notte sarà senza dubbio la sfida fra il campione universale Roman Reigns ed il rientrante John Cena, in questi giorni al cinema sia nel ruolo di Peacemaker in The Suicide Squad che nei panni del fratello di Dom Toretto, ovvero Vin Diesel, in Fast & Furious 9.

Imperdibile pure il confronto tra l’Hall of Famer Goldberg ed l’onnipotente campione WWE Bobby Lashley con la cintura in palio così come i fan auspicano il successo degli RK-Bro alle spese dei Raw Tag Team Champions Omos ed Aj Styles. Gli Usos sfideranno i Mysterio nel rematch di Money in The Bank per i titoli di coppia di Smackdown e grande spazio pure al wrestling femminile vista la triple threat in cui sarà coinvolta la campionessa di RAW Nikki A.S.H., chiamata a tenere a bada sia Charlotte Flair che Rhea Ripley. Per il brand blu Bianca Belair cercherà di battere nuovamente Sasha Banks proseguendo il suo regno ed il campione degli Stati Uniti Sheamus, nonostante la maschera protettiva per la frattura al naso riportata ad inizio giugno, tenterà di avere la meglio sullo sfidante Damien Priest. Infine, scontro generazionale fra Edge e Seth Rollins e rimane tutto da decifrare il single match fra Eva Marie, accompagnata da Doudrop nonostante gli schiaffoni ricevuti dalla sua “amica”, ed Alexa Bliss, ispirata dalla sua inseparabile Lilly.

SUMMERSLAM 2021: INFO STREAMING VIDEO E TV

L’evento pay-per-view Summerslam 2021 andrà in onda in diretta dalle ore 02:00 italiane nella notte tra sabato 21 e domenica 20 agosto acquistando l’evento, come di consueto, tramite il servizio in streaming WWE Network, la piattaforma ufficiale della compagnia di Stamford. Attraverso gli account Twitter, Youtube, Twitch e Facebook della WWE, come sempre prima dell’evento vero e proprio dalle ore 01.00 italiane, dovrebbe inoltre essere trasmesso il Kickoff, della durata di un’ora, con i pronostici offerti da diversi ospiti ed anche uno o due match in programma per la card finale. Il ppv non sarà quindi più visibile ed acquistabile su Sky come accaduto fino all’ultimo Backlash 2020 visto il passaggio di Raw, Smackdown ed anche NXT nelle mani di Discovery +, il servizio on demand del gruppo Discovery che ripropone le puntate dei vari brand in chiaro in differita su Dmax.

JOHN CENA DA RECORD SE BATTE ROMAN REIGNS

Il momento clou della notte di Summerslam 2021 sarà certamente rappresentato dal grande ritorno di John Cena, a caccia del titolo numero 17 contro il campione universale Roman Reigns. Pur essendo indicato da molti come al top della sua carriera, Reigns sta facendo discutere parecchio gli appassionati dal momento in cui il suo personaggio è diventato heel e senza dubbio il supporto di Paul Heyman ha aiutato questa transizione ma ora il Chief of The Table se la dovrà vedere contro l’uomo che è stato per un decennio il volto del wrestling WWE, affermandosi a livello mondiale. In caso di successo contro il samoano, Cena conquisterebbe il record di titoli singoli detenuti da un solo wrestler staccando il leggendario Ric Flair, recentemente apparso al fianco del futuro suocero di Andrade nella sfida persa da quest’ultimo contro Kenny Omega a Triplemania 29, raggiungendo dunque un traguardo difficilmente eguagliabile da qualsiasi lottatore.

Il pubblico sembra essere tutto dalla parte di John Cena e staremo a vedere se sarà sufficiente per spodestare l’antipatico Reigns una volta per tutte. Il titolo WWE sarà invece messo in palio dall’onnipotente Bobby Lashley contro l’Hall of Famer Goldberg, carico per provare al figlio tutto il suo valore nonostante l’età avanzata. Accompagnato da MVP, sulla carta Lashley non ha bisogno di temere nulla da questa sfida ma il palmares ed i precedenti di Goldberg nei pay-per-vier potrebbero cambiare il panorama di RAW. Imperdibile invece il triple threat match della divisione femminile per il RAW Women’s Championship di Nikki A.S.H. che dovrà attingere a qualche inedito superpotere se vorrà sperare di uscire vincitrice contro le temibili Rhea Ripley e Charlotte Flair.

REMATCH TRA I MYSTERIO E GLI USOS, RK-BRO A CACCIA DEI TITOLI

Nel corso di Summerslam 2021 la divisione tag team potrebbe subire un ingente restyling viste le sfide presenti nella card. Per quanto riguarda Smackdown papà Rey Mysterio cercherà di tornare campione insieme al figlio Dominik nella rivincita con gli Usos dello scorso Money in the Bank: i fratelli Jimmy e Jey erano infatti stati in grado di battere gli avversari accontentando il cugino Roman Reigns ma questa volta le cose potrebbero non andare come previsto. Un po’ di apprensione la vivranno anche i campion di Raw Omos ed Aj Styles pensando ai problemi avuti con gli RK-Bro di Randy Orton e Riddle: il Fenomenale ed il suo gigante personale hanno faticato in settimana nel tenere a bada i rivali che, pur di sconfiggerli, hanno invece trovato l’alchimia migliore per riunirsi e puntare alle cinture questo sabato per la gioia del pubblico.

Pure Sheamus, munito di maschera protettiva avendo riportato la rottura del naso a inizio giugno, avrà dunque il suo bel da fare nel proteggere la sua cintura di campione degli Stati Uniti dall’assalto di uno scatenato Damien Priest. Tornando infine al wrestling femminile la Smackdown Women’s Champion Bianca Belair dovrà difendere il titolo conquistato a Wrestlemania alle spese di Sasha Banks proprio contro la Boss e la EST mira a ripetere il successo ottenuto ad aprile così da proseguire il suo regno.

GLI ALTRI INCONTRI DELLA SERATA

Detto dei match titolati, passiamo ora alle altre sfide in programma per la serata di Summerslam 2021 a cominciare dall’incontro fra Alex Bliss ed Eva Marie. Quest’ultima, che si è sempre tenuta lontana dal ring dal suo ritorno lasciando combattere Doudrop al suo posto, potrebbe ricevere una brutta sorpresa dalla Dea, sempre sotto l’influenza della bambola demoniaca Lilly, anche se al momento è difficile poter dire come si potrà evolvere questa battaglia. Gli ex amici Drew McIntyre e Jinder Mahal proveranno invece a risolvere una volta per tutte i loro problemi senza l’intromissione di Veer e Shanky mentre lo scozzese si porterà dietro la sua fidata e gigantesca spada Angela. Infine, imperdibile pure per tutti i fan lo scontro generazionale fra Seth Rollins ed Edge. Indicati più volte e da più parti come quasi fossero uno la prosecuzione dell’altro, l’Hall of Famer Edge punta solo vendicare il torto subito lo scorso ppv quando l’intromissione dell’Architetto del ring gli è costata la sconfitta contro Roman Reigns.



