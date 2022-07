Suora interrompe bacio tra due modelle a Napoli/ Video: “Che fate? È il Diavolo!”

Suora interrompe il bacio tra due modelle attrici di “Mare Fuori” a Napoli

Durante uno servizio fotografico ai Quartieri Spagnoli di Napoli una suora ha interrotto un bacio tra due modelle. Protagoniste dello shooting erano Serena de Ferrari e Kyshan Wilson, attrici della serie “Mare Fuori”, in cui interpretano Viola e Kubra. Le due si trovavano per le vie di Napoli e stavano posando per alcune fotografie: tra i tanti scatti, alcuni prevedevano un bacio appassionato tra le due ragazze. Il bacio ha scatenato la reazione di una suora che passava di lì per caso: la religiosa è corsa verso le attrici per dividerle immediatamente. “Che fate? Ma che fate”, ha esclamato, mentre le due Serena de Ferrari e Kyshan Wilson hanno trattenuto a fatica una risata.

Britney Spears canta a cappella in casa (VIDEO)/ Prossima al ritorno sulle scene?

Gli operatori, come si vede nel video, si sono invece presto spazientiti alla suora come avesse interrotto il loro lavoro: “Signora noi qui stiamo lavorando”. La religiosa ha poi esclamato “È il diavolo!”, per poi fare il segno della croce invocando la Sacra Famiglia. L’attrice Sera De Ferrari ha condiviso sul suo profilo Instagram il video accompagnato dalla didascalia: “God doesn’t love LGBT“.

Luciano De Crescenzo: com'è morto e carriera/ La storia d'amore con Gilda

Il racconto della make-up artist Roberta Mastalìa

Il sito Fanpage.it ha avuto modo di parlare con la make-up artist Roberta Mastalìa, autrice di una delle stories Instagram che hanno documentato l’intromissione della suora nel set: “Eravamo ai Quartieri Spagnoli, in un vicoletto e stavamo facendo uno shooting per una rivista con le due protagoniste di Mare Fuori come modelle. All’improvviso è arrivata una suora, chiedendoci se fossimo andati a Messa la mattina”. E ancora: “Quando le abbiamo risposto di no, che non eravamo andati a Messa, ha iniziato ad incolpare la nostra generazione per il Coronavirus… poi si è resa conto che le modelle stavano posando baciandosi ed è corsa a dividerle”.

Heather Parisi "Sono guarita dalla labirintite", e festeggia in topless sui social/ E Lancia una frecciata...

Roberta Mastalìa ha aggiunto che lei, le due attrice Serena de Ferrari e Kyshan Wilson e gli addetti ai lavori sono rimasti spiazzati dalla reazione della religiosa, ma non le hanno dato troppo peso: “L’abbiamo presa in modo ironico, infatti, come si vede nel video, le modelle ridono”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena de Ferrari (@serenaltair)













© RIPRODUZIONE RISERVATA