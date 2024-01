Super Bowl 2024 tra Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers/ Nfl, festa Travis Kelce con Taylor Swift

La sfida di Nfl per il Super Bowl 2024 sarà tra San Francisco 49ers e Kansas City Chiefs. La sfida è in programma il prossimo 11 febbraio all’Allegiant Stadium di Las Vegas. Le due squadre tornano ad affrontarsi di nuovo per il titolo di campione del football americano dopo quattro anni. Per i Chiefs di Patrick Malone si tratta della quarta finale in cinque anni, di cui due vinte. Gli attuali campioni in carica hanno battuto 17 a 10 i Baltimora Ravens e ora devono affrontare la squadra guidata dal giovane quarterback Brock Purdy, da ultima scelta assoluta a titolare l’anno scorso prima di farsi male.

Peraltro, fu il protagonista assoluto della rimonta dei 49ers contro i Detroit Lions. San Francisco 49ers erano sotto 24-7 all’intervallo, poi mise a segno un parziale record di 27-0, prima della meta finale e inutile di Detroit. Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers si erano sfidati nel Super Bowl del 2020, con i primi a vincere 31 a 20. Fu il primo storico anello conquistato da Patrick Mahomes e da coach Andy Reid.

SUPER BOWL 2024: RECORD E AMORE PER TRAVIS KELCE

Nella gara di Baltimora spicca Travis Kelce, che ha chiuso con 11 ricezioni su altrettanti target per 116 yard totali. Il numero 87 di Kansas City ha battuto il primato Nfl di Jerry Rice come giocatore col maggiore numero di ricezioni ai playoff nella storia, arrivando a quota 156 contro 151. Il primato e il Super Bowl 2024 è stato celebrato con un abbraccio sul campo alla fidanzata, la popstar mondiale Taylor Swift, che sarà presente tra due settimane a Las Vegas, catturando l’attenzione sulle tribune dove c’è la consueta parata di vip.

Dunque, nella lunga notte dei Conference Championship Games in Nfl è praticamente successo di tutto, visto che i Kansas City Chiefs hanno eliminato i Baltimore Ravels al termine di un incontro piuttosto equilibrato, mentre i Detroit Lions hanno fatto scappare via una partita già vinta a favore dei San Francisco 49ers. Chi vorrà seguire il Super Bowl 2024 in diretta, quindi la sfida tra i campioni uscenti e i californiani a caccia di una rivincita, dovrà sintonizzarsi su Italia 1 a partire dalle 00.30 italiane.











