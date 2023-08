Super Mario Wonder troppo difficile?/ Il nuovo gioco Nintendo ha “decimato” i tester

Super Mario Wonder, il prossimo capitolo del mitico idraulico di Nintendo potrebbe essere uno dei giochi più difficili della serie se non il più difficile in assoluto. A sottolinearlo sono i colleghi di Wired, che citano alcuni insider che raccontano di come i tester, coloro che appunto stanno testando il prossimo videogame in uscita su Switch in autunno, siano stati di fatto decimati o messi a dura prova nello riuscire a completare il gioco. Chi cerca quindi una sfida più complessa rispetto agli ultimi Super Mario sarà ripagato, di contro, coloro che vorrebbero godersi un’oretta di svago incarnando l’idraulico più famoso di tutti i tempi dovranno impegnarsi parecchio per superare i vari livelli e i boss.

Il leaker Zippo, in particolare, parla di tester che sono stati appunto “decimati” dopo aver provato in anteprima la versione semi-definitiva di Super Mario Bros Wonder, gioco che si ispira, seppur in parte, ad un altro mitico capitolo come Super Mario Bros 3, commercializzato a fine anni ’80 e uscito inizialmente su Super Nintendo.

SUPER MARIO WONDER TROPPO DIFFICILE? ATTESA PER LA VERSIONE FINALE

Ovviamente non è detto che alla fine la versione completa di Wonder mantenga un livello di sfida elevato visto che stiamo parlando sempre di versione test, ma in ogni caso secondo le prime indiscrezioni potremmo essere di fronte ad uno dei Super Mario più complicati di tutti i tempi. Toccherà quindi a Nintendo decidere il da farsi in vista del prossimo 20 ottobre: optare per un gioco più complesso del solito oppure puntare più sull’user friendly?

Comunque andrà sarà scontentato qualcuno ma forse se fosse troppo difficile rischierebbe di tagliare fuori una buona fetta di videogiocatori spaventati, quindi una mossa non proprio perfetta dal punto di vista commerciale. In attesa di novità in tal senso, Super Mario Bros Wonder ha sorpreso per l’inedito travestimento da elefante attraverso cui l’idraulico usa la proboscide come arma di offesa.

