Supercalifragilistichespiralidoso/ Testo e significato della canzone di Mary Poppins

Supercalifragilistichespiralidoso è la colonna sonora di Mary Poppins, il film cult con protagonista Julie Andrews nel ruolo della nanny speciale dotata di poteri magici. Il brano, scritto da Richard M. e Robert B. Sherman, è uno dei brani contenuti nella colonna sonora del film vincitore di cinque premi oscar diventato oramai un classico del cinema internazionale. Con il successo planetario del film, anche la canzone è diventata una hit capace di conquistare il cuore di milioni di persone. Nella versione originale del brano, il brano si chiama “Supercalifragilisticexpialidocious”, che scomponendola ha un significato ben preciso. Super vuole dire sopra, cali vuol dire bellezza, fragilistic significa delicato, expiali fare ammenda e infine docious significa istruibile. In poche parole il significato di questa parola che sembra un vero e proprio sciolilingua è: “fare ammenda per la possibilità di insegnare attraverso la delicata bellezza”. L’autore Robert B. Sherman con il fratello Richard ha composto anche un’altra canzone per la colonna sonora del film dal titolo “Cam caminì”. Una colonna sonora da Oscar, visto che ha vinto ben due statuette!

Supercalifragilistichespiralidoso, il testo della colonna sonora di Mary Poppins

Ambelele ambelela

ambeleleambelela

Ambelele ambelela

ambeleleambelela

Supercalifragilistichespiralidoso

anche se a sentirlo può sembrare spaventoso

se lo dici forte avrai un successo strepitoso

supercalifragilistichespiralidoso

Ambelele ambelela

ambeleleambelela

Ambelele ambelela

ambeleleambelela

Ricordo che a tre anni non dicevo niente ancor

mio padre scongiurava che parlassi per favor

finchè verso i 6 anni volli tutti intorno a me

e dissi la parola più simpatica che c’è

Supercalifragilistichespiralidoso

anche se dal suono può sembrare un po’ curioso

se lo dici forte avrai un successo strepitoso

supercalifragilistichespiralidoso

Ambelele ambelela

ambeleleambelela

Ambelele ambelela

ambeleleambelela

Se tu non sai che dire non ti devi scoraggiar

ti basta una parola e per un’ora puoi parlar

ma attento a dirla bene non ti devi mai sbagliar

perchè se tu l’azzecchi la tua vita può cambiar

Supercalifragilistichespiralidoso

anche se a sentirlo può sembrare spaventoso

se lo dici forte avrai un successo strepitoso

supercalifragilistichespiralidoso

Ambelele ambelela

ambeleleambelela

Ambelele ambelela

ambeleleambelela

Supercalifragilistichespiralidoso

anche se a sentirlo può sembrare spaventoso

se lo dici forte avrai un successo strepitoso

supercalifragilistichespiralidoso

Supercalifragilistichespiralidoso

anche se dal suono può sembrare un po’ curioso

se lo dici forte avrai un successo strepitoso

supercalifragilistichespiralidoso

Supercalifragilistic

supercalifragilistic

supercalifragilistichespiralidoso



