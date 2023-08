Superenalotto/ Estrazione di oggi, 14 agosto 2023: i numeri vincenti pre-Ferragosto

SUPERENALOTTO, ESTRAZIONE DI OGGI: 14 AGOSTO 2023

Superenalotto gioca d’anticipo con l’estrazione di oggi, lunedì 14 agosto 2023. “Colpa” del Ferragosto, che quest’anno cade di martedì. Come accade di consueto quando le estrazioni coincidono con le festività, si decide di anticiparle o posticiparle. Nel caso del Superenalotto, è stato deciso di anticipare il concorso alla giornata di oggi, quindi scopriremo i nuovi numeri vincenti, quello Jolly e il Superstar poco dopo le ore 20.

Invece, per Lotto e 10eLotto dovrete aspettare, ma in compenso vi ritroverete con quattro estrazioni consecutive: mercoledì quella posticipata, giovedì, venerdì per quella speciale introdotta per sostenere l’Emilia-Romagna dopo l’alluvione, quindi quella di sabato. Sarà, dunque, una settimana molto particolare a livello di estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, ma non avete nulla da temere, perché ci faremo trovare sempre pronti per guidarvi e accompagnarvi concorso dopo concorso ai numeri vincenti. Oggi, dunque, tocca alla sestina del Superenalotto che può valere un ricco Jackpot.

IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Non ci ha regalato alcun “6” la quarta estrazione settimanale del Superenalotto, quindi la prima della nuova settimana, eccezionalmente al lunedì, mette in palio un Jackpot di 40,7 milioni di euro. Ma le quote di questo gioco parlano chiaro: ci si può comunque arricchire. Lo dimostrano i due “punti 5” che sono stati centrati nel concorso di sabato. Infatti, due fortunati vincitori hanno conquistato 96.074,22 euro ciascuno. Una vincita è stata realizzata con una giocata online, l’altra invece a Ozieri (SS), tramite una schedina 5 pannelli.

Ci sono state altre vincite interessanti. Questo è il caso del “3 stella”: grazie al Superstar ben 125 giocate sono risultate vincenti per questa categoria. Ognuna di essere ha regalato un premio di 2.764,00 euro. Con i “punti 4” sono stati vinti poi 408,49 euro, premio per ognuna delle 517 giocate risultate vincenti. Sono 21.870 per i “punti 3” e 350.417 per i “punti 2” che fruttano premi rispettivamente per 27,64 euro e 5,22 euro. Completiamo il quaro delle quote del Superenalotto con i 100 euro vinti con “2 stella”, quindi per 1.920 schedine vincenti; sono 12.519 per “1 stella” e 28.163 per “0 stella” a cui vanno rispettivamente 10 e 5 euro.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Tra gli appuntamenti fissi nei giorni delle estrazioni c’è pure quello sulla riflessione in merito a come spendere l’eventuale vincita al Superenalotto. Il Jackpot ha superato i 40 milioni di euro, quindi c’è proprio l’imbarazzo della scelta. Potreste anche pensare di riservare una somma al finanziamento di uno dei progetti su Kickstarter, dove c’è una raccolta fondi per Euhomy, una soluzione innovativa per gli amanti dell’outdoor. Si tratta di un refrigeratore elettrico portatile con un produttore di ghiaccio completamente automatico. Con questo potete dire addio alle borse frigo tradizionali. Con Euhomy, potrete gustare bevande ghiacciate e mantenere freschi i vostri cibi ovunque andiate. Inoltre, il fabbricatore di ghiaccio incorporato di Euhomy vi consente di produrre ghiaccio su richiesta, per non rimanere mai senza bevande fredde.

Basta premere un pulsante per produrre ghiaccio in qualsiasi momento e ovunque. Grazie alle ruote e alla maniglia integrate, i carichi pesanti appartengono al passato. Le ruote rimovibili garantiscono la stabilità in ogni situazione. C’è poi una batteria rimovibile ad alta capacità di Euhomy che assicura una potenza di raffreddamento di lunga durata. Grazie alla porta USB integrata nel dispenser, potrete ricaricare i vostri dispositivi in qualsiasi momento, rimanendo connessi anche in luoghi remoti. Avete bisogno di energia extra? Basta sostituire la batteria o collegarne una di riserva per ottenere un raffreddamento ininterrotto.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER IL SUPERENALOTTO DI OGGI

La Smorfia napoletana non torna utile solo per interpretare i sogni e trovare i numeri giusti da giocare al Lotto, ma anche al Superenalotto. E ve lo dimostriamo con la nostra consueta rubrica, quella in cui prendiamo un caso noto per tradurlo in numeri proprio grazie alla tradizione partenopea. In questo caso ci avvaliamo di Rihanna e della sua nuova maternità: l’artista, in attesa del secondo figlio, ha condiviso sui social le immagini dell’allattamento del primogenito RZA. Infatti, si è mostrata col bambino al seno e l’altro nel pancione negli scatti pubblicati sui social.

Inoltre, è pure imprenditrice, quindi ha colto l’occasione per lanciare la sua nuova linea di intimo dedicata alle mamme. Ecco allora le nostre proposte. Partiamo dal 2, la piccirella, che è la bambina, ma pure il bambino. Quindi, non può mancare 9, la figliolanza, con cui ritorna il concetto di famiglia. Quindi, 28, il seno, simbolo del legame fondamentale con la vita e la prima figura di riferimento, la mamma, a cui è associato il 52. Infine, il 55, la musica, che è la grande passione della cantante.











