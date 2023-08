Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 12 agosto 2023: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 12 AGOSTO 2023

Nuove estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto sono pronte ad allietare la nostra giornata, probabilmente anche ad arricchire la vostra. I premi in palio, infatti, possono cambiarvi davvero la vita. Un gran bel modo per chiudere questa settimana di concorsi, ma soprattutto per voltare pagina e iniziare un nuovo capitolo della propria vita. Tutto dipende dai numeri vincenti, che sicuramente non vedete l’ora di scoprire. Ma c’è ancora da pazientare. Nel frattempo, possiamo riflettere sulle statistiche, a partire dai ritardatari del Lotto, prima di arrivare alle quote del Superenalotto.

Dopo l’estrazione di venerdì, il 76 su Milano resta leader dei numeri ritardatari con le sue 127 assenze. Al secondo posto c’è il 77 su Palermo, che invece non si vede da 108 appuntamenti con il Lotto. Al terzo posto, quindi a completare il podio, il 28 su Cagliari, che invece ha collezionato 105 ritardi. Proseguiamo col quarto posto, occupato da un numero fresco centenario: si tratta del 12 su Roma, che venerdì ha raggiunto le cento assenze. Non è ancora centenario, invece, il 75 su Roma, che è al quinto posto, quindi a completare la top five, con 96 assenze.

LOTTO, IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO IN PALIO OGGI

Passiamo alle quote del Superenalotto, nella speranza che siano di buon auspicio per l’estrazione di oggi. Non c’è stato alcun “6” nella terza estrazione settimanale, quella di venerdì, quindi il Jackpot in palio oggi sfiora i 40 milioni di euro. Si attesta, infatti, a 39,8 milioni di euro. Di conseguenza, l’ultimo “6” che è stato centrato resta quello da 42,4 milioni di euro, realizzato il 10 giugno 2023 a Teramo. Ci sono state, comunque, vincite importanti, come quella con il “3 stella” che è valso un premio di 4.245,00 euro per ognuno dei 71 fortunati. Si scende a 659,22 euro per quanto riguarda i “punti 4”, centrato da 275 schedine fortunate.

Si sale a 793 giocate vincenti per il “2 stella” da 100 euro. Sono 42,45 euro quelli vinti da chi ha realizzato i “punti 3”, cioè da coloro che posseggono le 10.140 giocate fortunate. Sono 176.608 per i “punti 2” da 6,79 euro. Invece, hanno vinto 10 e 5 euro coloro che hanno rispettivamente centrato “1 stella” e “0 stella”. Nel primo caso le schedine fortunate del Superenalotto sono 5.725, nell’altro 14.992.

COME INVESTIRE JACKPOT SUPERENALOTTO E VINCITE LOTTO

Con un Jackpot all’orizzonte di quasi 40 milioni di euro, c’è davvero l’imbarazzo della scelta quando si tratta di decidere come spendere la vincita del Superenalotto. Lo stesso può valere per il Lotto. Tra le varie idee che potete prendere in considerazione c’è pure quella di investire in progetti innovativi, come quelli che vengono presentati su Kickstarter, dove vengono lanciate delle raccolte fondi. Basti pensare a DUOBO, che con un sistema di estrazione a doppia capsula, consente di ottenere strati sequenziali da ciascuna capsula, con temperatura e volume di estrazione personalizzati, e di miscelare uno dopo l’altro.

Una caratteristica rivoluzionaria per creare un caffè personalizzato e avventurarvi all’infinito nella vostra identità di miscele. A seconda della combinazione di capsule scelta e delle impostazioni di temperatura ed estrazione per ciascuna capsula, il gusto può diventare infinitamente diverso. C’è chi apprezza un sapore forte, chi leggero e delicato. Ma così potete anche sperimentare nuovi gusti.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER SUPERENALOTTO E LOTTO

Per la consueta rubrica dedicata alla Smorfia napoletana, con la quale interpretare sogni per trarne dei numeri da giocare al Lotto, ma non solo (anche Superenalotto), ci affidiamo come esempio ad una storia che arriva dalla Francia. Qui i videogiochi vengono utilizzati come “terapia” per alleviare le sofferenze dei bambini che sono ricoverati in ospedale. L’iniziativa riguarda Parigi ed è stata promossa per aiutare tutti i piccoli pazienti che stanno affrontando pesanti cicli di terapia.

Una buona notizia con cui ci approcciamo a scrutare la Smorfia napoletana tanto cara agli appassionati di Lotto e Superenalotto. Come trasformerebbe la tradizione partenopea questa storia in numeri da giocare? Partiamo dal 2, la piccirella, 19 come la risata che questa strategia riesce a strappare ai bambini, 52 le mamme sollevate da questo aiuto, che è di fatto un regalo, 58, per i piccoli pazienti. Infine, 73, l’ospedale, da cui si spera possano uscire prima e forti.











