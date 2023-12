SuperLega, Roma appoggia Uefa ma tifosi insorgono/ “Avete dimenticato la finale di Europa League?”

SUPERLEGA, TIFOSI DELLA ROMA CONTRO LA SOCIETÀ

In queste ore chiaramente la notizia di come la Corte Europea abbia legiferato contro Uefa e Fifa in materia della SuperLega occupa tutte le prime pagine, ed è possibile che lo faccia anche nell’immediato futuro: la possibilità concreta che la manifestazione prenda il via – da capire quando – ora che non ci sono più “interferenze” da parte di altri organi, ha già scatenato varie reazioni e il mondo dei social contribuisce ad amplificarle e renderle di dominio pubblico in pochi istanti. Abbiamo già detto di come l’Inter abbia preso posizione contro la Superlega, affermando di come Fifa e Uefa restino comunque il solo futuro possibile nel calcio; tuttavia, il primo comunicato ufficiale in Italia è stato quello della Roma.

Il tenore è lo stesso: anche la famiglia Friedkin, che gestisce il club giallorosso, ha sconfessato le idee della SuperLega promettendo la piena collaborazione alle federazioni internazionale ed europea. Un comunicato che avrebbe dovuto distendere i toni, ma in realtà ha sortito l’effetto contrario; forse però quello che la società Roma non si aspettava era che ad aprire la polemica con questo messaggio fossero gli stessi tifosi capitolini, che non hanno preso affatto bene il sostegno a Fifa e Ufa. In particolare, alla federazione europea.

IL MOTIVO DELLA POLEMICA

Per capire il perché di questa polemica dei tifosi della Roma contro la società bisogna riavvolgere il nastro e tornare al 31 maggio 2023: a Budapest si gioca la finale di Europa League, e i giallorossi affrontano il Siviglia. La partita finisce ai rigori, dove gli andalusi mettono in bacheca il settimo trofeo (contando anche la Coppa Uefa); a fine partita però José Mourinho, forse riassumendo e concretizzando il sentimento di tanti sostenitori e del gruppo Roma, si dirige nel ventre dello stadio e, incrociando l’arbitro inglese Anthony Taylor, gli rivolge qualche frase non esattamente oxfordiana, avendo da ridire su certe scelte controverse che avrebbero danneggiato la sua squadra.

Non è finita: lo stesso Taylor viene intercettato all’aeroporto di Budapest da alcuni tifosi della Roma, e volano insulti. Ecco: memori di quell’episodio, oggi i tifosi della Roma si sono rivoltati contro la loro società, usando parole come “vergogna” e ricordando la finale di Europa League, chiedendosi – in maniera retorica – cosa ci sia da spartire con la Uefa “dopo quanto accaduto il 31 maggio”. Insomma, la vicenda SuperLega è destinata a far parlare di sé ancora a lungo; nei prossimi giorni molto probabilmente ne sentiremo altre, che siano dall’una o dall’altra parte…











