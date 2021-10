Superman diventa bisessuale/ Nel nuovo fumetto si innamora di un giornalista

E’ una vera e propria svolta arcobaleno per il supereroe dei fumetti, Superman: l’uomo d’acciaio sventolerà la bandiera dell’orgoglio gay il prossimo 9 novembre. Fra meno di un mese, infatti, come riferisce l’Huffington Post, l’uomo d’acciaio verrà presentato nella sua nuova versione bisessuale approfittando dell’uscita del prossimo numero della DC Comics, leggasi Superman: Son of Kal-El. Ad anticipare la notizia è stato il sito Deadline, e stando allo stesso, l’attuale eroe volante, leggasi Jon Kent, il figlio di Clark Kent e Lois Lane, si innamorerà di Jay Nakamura, un giornalista locale.

Nel nuovo fumetto della DC Comics si narrerà la crescente amicizia fra i due, che sfocerà letteralmente in amore quando il giornalista si prenderà cura del supereroe, mentalmente e fisicamente esaurito per via del fatto di dover tenere tutti costantemente al sicuro. Tom Taylor, scrittore, ha commentato questa svolta per certi versi epocale dicendo: “Ho sempre detto che tutti hanno bisogno di eroi e tutti meritano di vedere se stessi nei loro eroi e sono molto grato che DC e Warner Bros. condividano questa idea”. Quindi ha aggiunto: “Il simbolo di Superman è sempre stato sinonimo di speranza, verità e giustizia. Oggi quel simbolo rappresenta qualcosa di più. Oggi, più persone possono vedersi nel supereroe più potente dei fumetti”.

SUPERMAN DIVENTA BISESSUALE: IL COMMENTO DELL’ARTISTA JOHN TIMMS

Al progetto ha lavorato anche l’artista John Timms, che ha invece commentato: “Sono incredibilmente onorato di lavorare al fianco di Tom nella serie Superman: Son of Kal-El, che mostra Jon Kent affrontare la sua complessa vita moderna, salvando anche il mondo dalle sue più grandi minacce, cattivi e minacce”.

Nella prima foto pubblicata sempre da Deadline attraverso la sua pagina Twitter, che trovate in alto in questa pagina, si vede Superman baciare proprio Jay Nakamura, giornalista eccentrico dai capelli viola, e lo scatto ovviamente ha già fatto il giro del web dividendo sui social chi si dice d’accordo con tale svolta e chi ha invece storto il naso in favore della tradizione.

