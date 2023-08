Superman Returns, Italia 1/ Omaggio al supereroe, diretto da Bryan Singer, oggi, domenica 13 agosto 2023

Superman Returns, diretto da Bryan Singer

Domenica 13 agosto, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 14,15, verrà trasmesso il film di fantascienza Superman Returns. Si tratta di un titolo uscito nel 2006 con una produzione in collaborazione tra Stati Uniti e Australia, dalla durata monstre di poco superiore alle due ore e mezzo (scelta molto criticata dagli esperti). Viene considerato come una sorta di sequel perfetto del Superman II del 1980 ed è nato da un soggetto di Michael Dougherty e Dan Harris, insieme al regista Bryan Singer.

Quest’ultimo ha avuto una nomination all’Oscar per Bohemian Rhapsody e una ai Saturn Awards per X-Men – Giorni di un futuro passato. Il cast è guidato dall’americano Brandon Routh, visto anche nelle serie televisive Chuck e Arrow. Viene affiancato da Kevin Spacey, vincitore di due Oscar per I soliti sospetti e American Beauty, e da Kate Bosworth, James Marsden e Frank Langella. Nel film compare anche Marlon Brando, morto due anni prima, e per il quale sono state usate immagini d’archivio

La trama del film Superman Returns: un ritorno difficile

Nella trama di Superman Returns, il nostro caro supereroe torna sul pianeta Terra dopo una lunga ricerca, durata sei anni, delle sue origini.

Il ritorno alla nostra realtà non è per nulla semplice, poiché trova moltissimi e significativi cambiamenti. La sua Lois Lane ha avuto un figlio ed è sposata felicemente con Richard White, inoltre la giornalista ha vinto un premio Pulitzer per aver scritto un articolo proprio su di lui, intitolato Perché il mondo non ha bisogno di Superman.

Nel frattempo sorgono nuovi problemi di adattamento per Clark, legati al suo storico e acerrimo nemico Lex Luthor: quest’ultimo è uscito di galera e minaccia battaglia. Vuole mettere in pratica il suo diabolico piano distruttivo e il suo scopo è quello di eliminare Superman una volta per tutte. Il piano prevede di utilizzare l’unico elemento che riesce a neutralizzarlo del tutto, la celeberrima kriptonite. Luthor crede fermamente che solo sbarazzandosi di Superman, potrà ricostruire un mondo diverso con regole diverse. Riuscirà il nostro eroe a rimettere ancora una volta la situazione a posto?

