Supermercati aperti 1 maggio 2023/ Info Roma e Milano, orari negozi: dove fare spesa

SUPERMERCATI APERTI 1 MAGGIO 2023: INFO DA ROMA A MILANO

Quali supermercati sono aperti anche per l’1 maggio 2023? Questa è una domanda che si sono fatti in molti nelle ultime ore. Tante persone stanno provando a capire quali esercizi sono operativi anche nella giornata dedicata alla Festa nazionale dei Lavoratori. Come sempre più spesso accaduto negli ultimi anni, diverse catene hanno deciso di abbandonare l’usanza di essere operativi, optando per le serrande abbassate (spesso non senza polemiche). Da Nord a Sud, da Milano a Roma, molti supermercati resteranno chiusi.

"Carne sintetica? Allevamenti scomparirebbero"/ De Castro: "Nessuno conosce effetti"

Ma c’è un dettaglio da non sottovalutare: a seconda della catena, molti supermercati saranno aperti o chiusi l’1 maggio 2023 a discrezione del singolo esercizio. Stesso discorso per quanto riguarda l’orario: in caso di apertura, l’orario sarà deciso dal singolo esercizio. Non è dunque da escludere che determinati locali decidano di tenere le serrande alzate per mezza giornata. Visto che i supermercati un po’ vanno al traino di ciò che fanno i centri commerciali, la conseguenza secondo UltimoPrezzo è che in questi ultimi, dove ci sono Esselunga e Coop, vi siano chiusure. Invece, dove si trovano le insegne che prevedono aperture, allora è possibile che anche la galleria dello shopping abbia le vetrine accese. Come sempre sarà fondamentale controllare sui siti ufficiali dei vari marchi.

Miele, boom di prodotti falsi in Europa/ "Uno su due è contraffatto con zucchero"

SUPERMERCATI APERTI 1 MAGGIO 2023: LE APERTURE DELLE CATENE

Come nel 2022, Carrefour per l’1 maggio 2023 non ha dato un’indicazione univoca a minimarket, supermercati e ipermercati. I clienti dovranno cercare sul sito del gruppo il punto vendita richiesto e controllare gli orari di apertura per capire se sono i supermrcati sono aperti o meno il 1 maggio 2023. Serrande abbassate e giorno di riposo per i dipendenti per i punti Coop, Ipercoop e Esselunga.

Quest’ultima, infatti, si allinea alla scelta di quello che è stato storicamente uno dei suoi rivali, Coop, che l’1 maggio 2023 non tiene aperti i propri supermercati e lo farà in gran parte anche quest’anno. Diversa la scelta di Iper – la grande I, o di Bennet, così come di Conad: in questo caso i supermercati aperti saranno la maggioranza, anche se qualcuno potrebbe adottare un orario di apertura speciale o limitare l’apertura stessa solo alla mattina. Il consiglio ai consumatori è quello di fare una ricerca sul sito internet. Scelta non univoca per Penny Market: alcuni punti supermercati saranno aperti per tutta la giornata dell’1 maggio 2023, alcuni faranno mezza giornata, mentre altri terranno chiuso. Anche in questo caso è consigliabile consultare il sito oppure telefonicamente il punto vendita richiesto. Stesso discorso per quanto riguarda Eurospin e Lidl, che non hanno segnalato informazioni a proposito dell’1 maggio 2023.

Coca Cola, Francia: "Basta rubare acqua pubblica"/ "Stabilimento pagherà la bolletta"

© RIPRODUZIONE RISERVATA