Supermercati aperti 31 dicembre 2023 e primo gennaio 2024/ Info negozi Milano-Roma: gli orari

Quali sono i supermercati aperti il 31 dicembre 2023 e il primo gennaio, a Capodanno 2024? Cerchiamo di scoprirlo insieme anche se vi diciamo subito che trovare un punto vendita aperto l’1 gennaio potrebbe essere molto complicato se non impossibile. Per quanto riguarda il 31 dicembre saranno aperti molti supermercati, negozi e centri commerciali che faranno orari ridotti, indicativamente fino alle ore 18:00/20:00, mentre per il giorno dell’1 gennaio i supermercati non saranno aperti e le serrande saranno abbassate. Partiamo da Esselunga che dovrebbe tenere aperto il 31 dicembre fino alle ore 20:00 dalle 7:30 di mattina, mentre per il giorno dell’1 gennaio tutti gli store dell’insegna saranno chiusi. Iper – la grande I, invece, prevede un’apertura leggermente ridotta il 31 dicembre, dalle ore 8 alle ore 20:00, mentre negozi chiusi, sia ristoranti quanto punti vendita, per l’1 gennaio.

Per il Carrefour è complicato individuare orari certi per i suoi supermercati aperti il 31 dicembre 2023 e primo dell’anno (Capodanno 2024) visto che ogni store avrà una propria apertura/chiusura, di conseguenza il nostro consiglio è quello di controllare il sito online e l’app per capire quali orari verranno effettuati il 31 dicembre 2023 e l’1 gennaio 2024: sicuramente l’ultimo giorno dell’anno aperti, l’1 gennaio 2024 questi supermercati invece non saranno aperti. Stesso discorso per quanto riguarda i supermercati a marchio Bennet, per cui bisognerà controllare sul sito online le aperture e chiusure straordinarie.

SUPERMERCATI APERTI SAN SILVESTRO E CAPODANNO 2024: DA COOP A CONAD

Attenzione alla Coop, tra i supermercati che storicamente sono “meno aperti” durante le festività: il 31 dicembre 2023 solitamente gli store rimangono chiusi, ma come sempre è bene informarsi prima sul sito ufficiale. Attenzione all’1 gennaio 2024 quando resteranno aperti i punti vendita nelle stazione ferroviarie nonché in alcuni store nelle zone turistiche, ma con degli orari particolari.

Infine, per quanto riguarda gli store di Conad, anche in questo caso non abbiamo notizie certe, di conseguenza vi invitiamo a controllare le applicazioni ufficiali, i social e il sito web dell’insegna. Per eventuali aperture di negozi di alimentari nelle grandi città a Milano e Roma, impossibile avere un quadro sicuro ma in linea di massima resteranno aperti il 31 dicembre 2023, con orari ridotto (possibile chiusura alle ore 18:00), mentre chiusi nella giornata successiva, l’1 gennaio.

