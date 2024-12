SUPERMERCATI APERTI A CAPODANNO 2025: DOVE FARE SPESA DOMANI?

Preparare la lista della spesa e pianificarla in anticipo è la soluzione migliore per evitare di ritrovarsi a cercare supermercati aperti a Capodanno 2025, ma comunque in tanti si ritrovano il primo dell’anno a dover cercare dei punti vendita dove fare degli acquisti in extremis. Cercare online le informazioni per fugare ogni dubbio è il primo passo, ad esempio per verificare le aperture e controllare gli orari.

La ricerca di supermercati aperti a Capodanno 2025 è paragonabile a una caccia al tesoro. E’ una di quelle ricorrenze in cui si applicata la serrata quasi completa. Più fortunato che vive o si trova in località turistiche dove dovrebbe essere garantito un minimo di servizio oppure bisognerà affidarsi a minimarkrt o piccoli punti vendita. Un consiglio spassionato: meglio portarsi avanti e fare la spesa abbondante oggi.

SUPERMERCATI APERTI A CAPODANNO 2025: INFO PER CATENE

Per non rischiare di trovare il punto vendita prescelto chiuso in questo giorno di festa, si può disegnare una mappa delle aperture e chiusure tra oggi e domani, pur precisando che è necessario effettuare comunque una verifica. Trovare supermercati aperti a Capodanno 2025 sarà generalmente difficile, ma non mancano delle eccezioni.

Ad esempio, Esselunga, Il Gigante, Iper La Grande, Aldi, Pam, Lidl, Famila e Bennet hanno disposto chiusure per l’1 gennaio 2025, mentre per i Carrefour e i Conad bisogna verificare le aperture, perché i singoli supermercati decidono in maniera autonoma. Per quanto riguarda Coop, la chiusura è totale per domani, ma sono previste comunque delle eccezioni per quanto riguarda i supermercati dislocati nelle stazioni ferroviarie e nelle località turistiche.

QUALI SONO I SUPERMERCATI APERTI OGGI?

Per quanto riguarda le informazioni relative alle aperture e chiuse di oggi, giorno in cui preparare il Cenone di San Silvestro, la situazione è più positiva. Ad esempio, Esselunga è disponibile, ma alle 19 scatta la chiusura anticipata. Invece, per Il Gigante è tra le 19:30 e le ore 20. Tra le 19 e le 20, invece, la chiusura anticipata per Iper La Grande, mentre i supermercati Aldi sono aperti osservando l’orario domenicale, quindi dalle 8:30 alle 20:30.

Invece, quelli Carrefour hanno orari che cambiano in base alla tipologia. Discorso simile per Conad, che sul proprio sito ufficiale ha caricato una mappa per favorire la ricerca. Invece, i punti vendita di Pam sono disponibili dalle 8 alle 19, quelli Lidl osservato orario ridotto, aprendo dalle 8 e chiudendo alle 20. Orario ridotto anche per Coop, dalle 8 alle 18, così come per Famila, mentre Bennet è regolarmente aperto oggi.