Supermercati aperti a Ferragosto 2023/ Info e orari 15 agosto: Esselunga, Coop, Carrefour…

SUPERMERCATI APERTI A FERRAGOSTO 2023: INFO E ORARI PER IL 15 AGOSTO A MILANO

Cosa cambia a Ferragosto 2023 per i supermercati? Scoprire quali sono aperti o chiusi domani, martedì 15 agosto 2023, è importante per sapere a chi rivolgersi per una spesa last minute. La maggior parte dei supermercati e dei negozi della grande distribuzione resterà aperta, ma non ovunque, motivo per il quale si può disegnare una mappa per fare il punto della situazione. Stando a quanto riportato da Confcommercio, il 90% dei negozi di Milano centro resterà aperto, il 50% nelle periferie. C’è chi rispetterà l’orario normale, altri quello domenicale. Se la regola resta quella di visitare i siti ufficiali delle varie catene di distribuzione, d’altra parte ci sono anche delle informazioni da cui partire.

Tra i supermercati aperti a Milano a Ferragosto 2023, come riportato da Milanoweekend, ci sono quelli di:

Esselunga , aperti dalle 8 alle 14,

, aperti dalle 8 alle 14, Conad dalle 9 alle 13, stesso orario per Lidl ,

dalle 9 alle 13, stesso orario per , Carrefour dalle 8 alle 14

dalle 8 alle 14 Unes dalle 8 alle 13 (U2 e Viaggiator Goloso).

Sono chiusi invece i supermercati Pam, Coop e Bennet.

Discorso diverso per Iper la grande I che tiene aperti i suoi punti vendita nella gran parte delle città, altrimenti con aperture in orario speciale.

Per quanto riguarda la grande distribuzione, aperti a Ferragosto 2023 dalle 11 alle 20 Ikea, mentre per Expert l’orario è variabile a seconda del negozio di riferimento. Chiusi invece Unieuro, Trony e Decathlon. Su PagineGialle potete procedere con la ricerca su Milano.

SUPERMERCATI APERTI A FERRAGOSTO 2023: DOVE FARE LA SPESA A ROMA E LA “MAPPA” DEGLI OUTLET

Da Milano spostiamoci a Roma, senza trascurare le altre grandi città italiane. Stando a quanto riportato da Ultimoprezzo, l’unica particolarità degli Esselunga aperti a Ferragosto 2023, è l’orario, diverso rispetto al solito del martedì. In linea generale, la stragrande maggioranza dei punti vendita adotta l’orario domenicale.

Per quanto riguarda Conad, diversi saranno aperti con orario ridotto, dunque è meglio visitare la pagina dedicata del sito e cercare il negozio di riferimento. Tra i supermercati aperti a Ferragosto 2023 anche

Il Gigante, ma con orari speciali. PagineGialle ha messo a disposizione un servizio per agevolarvi la ricerca.

Ci sono invece degli outlet Village che restano chiusi a Ferragosto 2023, ma nella maggior parte delle cittadelle dello shopping sono previste aperture. Questo è il caso di Barberino Designer Outlet dalle 10 alle 20, stessi orari per Fidenza Village e Franciacorta Village, Mantova Village, Palmanova Village, The Mall Firenze, The Mall Sanremo, Torino Outlet Village, Valdichiana Village; invece Castel Romano Designer Outlet dalle 10 alle 21, così come La Reggia Designer Outlet, Puglia Village, Serravalle Designer Outlet, Valmontone Outlet e Sicilia Outlet Village. Dalle 9 alle 20 Noventa di Piave Designer Outlet. Invece, chiusi Castel Guelfo The Style Outlets, Città Sant’Angelo Village Outlet, La Corte del Sole e Scalo Milano Outlet & More.

