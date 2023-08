Supermercati aperti a Ferragosto 2023/ Orari 15 agosto, elenco negozi e centro commerciali da Roma a Milano

SUPERMERCATI APERTI IL 15 AGOSTO 2023: INFO E ORARI PER IL FERRAGOSTO A ROMA

Non sembrava mancare niente nella preparazione del vostro pranzo/cenone di Ferragosto 2023 e invece un dubbio assale all’ultimo l’italiano medio (come noi): ma quali supermercati aperti il prossimo 15 agosto 2023? Quali centri commerciali rimarranno aperti per il Ferragosto dei “desperados” rimasti in città come noialtri? Ecco allora il servizio che fa per te, unito ad una sapiente ricerca Google per incrociare i dati che non guasta mai.

Da Roma a Milano passando per il resto d’Italia, scoprire dove e quali sono i supermercati che rimarranno aperti a Ferragosto occorre incrociare le info dei propri negozi di zona, con gli orari online aggiornati su Google e pure un bel servizio messo a disposizione da Pagine Gialle per trovare il negozio giusto che fa per voi il giorno dell’Assunta. Partiamo la nostra rassegna di avvicinamento al giorno di Ferragosto 2023 con i supermercati che dovrebbero rimanere aperti nella Capitale: tutti i punti Esselunga, Pam, Tadis, In’s, Carrefour e Metro dovrebbero rimanere con serrande alzate, mentre la saracinesca dovrebbe calare sui punti Coop, che però resteranno aperti tutti lunedì 14 agosto e mercoledì 16 agosto.

SUPERMERCATI APERTI A FERRAGOSTO 2023: DOVE FARE LA SPESA A MILANO IL GIORNO DELL’ASSUNTA

Situazione molto simile per quanto riguarda la capitale economica d’Italia, ovvero Milano: i supermercati che rimarranno aperti a Ferragosto 2023 sono tutti i punti Esselunga, Carrefour, Conad, Pam, U2-Unes, In’s e pure tutti i punti Lidl a cominciare da quelli “storici” di Via Valassina e Via Ripamonti.

Per quanto riguarda invece le Coop a Milano la politica resta la medesima della Capitale, rimanere chiusi per il giorno del 15 agosto 2023 e aprire invece tutta la vigilia di Ferragosto e pure i giorni successivi. Fronte centro commerciale, il più grande punto in Europa a livello commerciale – Il Centro di Arese – avvisa tutta la clientela che tutti i negozi al suo interno rimarranno aperti dalle ore 9 fino alle ore 22 per l’intera giornata di Ferragosto 2023. Per scoprire tutti gli orari e l’elenco dei supermercati/centri commerciali aperti oggi 15 agosto ecco il link adatto di Pagine Gialle con tutti le info del caso, con un consiglio: l’incrocio dei dati sui siti dei singoli negozi e le comunicazioni su Google sono sempre molto utili.

