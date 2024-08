Domani è il grande giorno dell’estate, il Ferragosto 2024 tanto bramato da chi ha bisogno di una pausa per riposare: fervono i preparativi, anche per quanto riguarda la spesa e, quindi, i supermercati aperti da cercare. A tal proposito, è importante avere ben chiara la “mappa” per chi vorrà fare un salto per un acquisto dell’ultimo minuto, anche perché negozi e supermercati solitamente restano chiusi, ma comunque decidono autonomamente come regolarsi, anche per quanto riguarda gli orari.

Partiamo dalla Lombardia, quindi non solo Milano: c’è Bennet che fa orari speciali e ridotti, motivo per il quale consiglia di consultare il sito ufficiale o la sua app per visionare gli orari di apertura. Ad esempio, Gallerie Bennet La Porta D’Europa di via Enzo Ratti a Montano Lucino e in Corso Italia a Vanzaghello saranno aperte metà giornata, fino alle 13. Aperture straordinarie a Ferragosto 2024 per alcuni punti vendita di Pam Panorama: ad esempio, dalle 9 alle 14 e dalle 16 alle 21 è aperto a Milano in via Correnti, solo metà giornata fino alle 14 per il supermercato in via Forze Armate e a Rozzano.

SUPERMERCATI APERTI FERRAGOSTO 2024: LA SITUAZIONE A ROMA IL 15 AGOSTO

Dalla Lombardia ci spostiamo a Roma, quindi nel Lazio. In generale, le scelte sono a discrezione anche qui dei singoli supermercati. Nel caso del Carrefour di viale XXI Aprile (piazza Bolonga) resta valida l’apertura h24, mentre è chiuso il punto vendita di via Alesia; orario ridotto per quello di via Cesare Fracassini, dalle 7 alle 23.30. Il discorso è simile per i supermercati Conad, mentre la situazione nelle località di mare è particolare, perché le aperture sono a macchia di leopardo: aperto il supermercato Elite in via Alcide De Gasperi a Nettuno.

Nessuna chiusura per la catena Esselunga, fatta eccezione per quello in via Cola di Rienzo, ma a variare sono gli orari: nei punti di viale Palmiro Togliatti e di Via Tomacelli l’orario è quello consueto, invece quello in via Liegi sarà disponibile dalle 8 alle 14. Per quanto riguarda i centri commerciali, Porta di Roma, Euroma2 e Maximo saranno chiusi.

NON SOLO SUPERMERCATI APERTI DOMANI: ECCO GLI OUTLET DI FERRAGOSTO 2024

Da Milano a Roma, dai supermercati aperti domani a Ferragosto 2024 ai centri commerciali, fino agli outlet. Del resto, ci si può dedicare allo shopping anche il giorno del 15 agosto. Soffermiamoci allora sugli outlet village, partendo dal Nord Italia: aperture dalle 10 alle 20 per Palmanova Village in Friuli Venezia Giulia, Franciacorta Village e Mantova Village in Lombardia, mentre Scalo Milano Outlet & More è chiuso; Mondovicino Outlet Village, Serravalle Designer Outlet, Torino Outlet Village e Vicolungo The Style Outlets aperti col medesimo orario in Piemonte; passiamo al Veneto con Noventa di Piave Designer Outlet.

Ora il Centro Italia, partendo dal Fidenza Village che in Emilia-Romagna è disponibile dalle 10 alle 23, mentre Castel Guelfo The Style Outlets è chiuso; dalle 10 alle 20 Castel Romano Designer Outlet nel Lazio, Barberino Outlet e Valdichiana Village in Toscana, mentre in Abruzzo è chiuso Città Sant’Angelo Village Outlet. Infine, il Sud Italia con il Sardinia Outlet chiuso a Ferragosto, mentre dalle 10 alle 21 sono aperti La Reggia Designer Outlet in Campania, il Puglia Village e Sicilia Outlet Village.