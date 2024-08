Quali sono i supermercati aperti a Ferragosto 2024? Un’ottima domanda tenendo conto che il prossimo 15 di questo mese, quindi fra 48 ore, potrebbero essere diverse le persone che avranno bisogno di uno store aperto per fare la spesa o per acquistare prodotti mancanti. I supermercati aperti a Ferragosto 2024 possono fare comodo a molti, ad esempio a chi ha organizzato una classica grigliata e si è dimenticato qualcosa, ma anche ad una signora anziana che è rimasta in città e che ha bisogno di quel determinato prodotto o ad un lavoratore che non ha trovato altro giorno per andare a fare la spesa.

Quali sono quindi i supermercati aperti a Ferraragosto 2024? Andiamo a scoprirlo assieme grazie all’aiuto del portale Cucina Italiana, che ha appunto elencato tutte le principali insegne, sottolineando eventuali aperture o chiusure. Partiamo dai punti vendita di Aldi, che dovrebbero essere aperti il prossimo 15 agosto ma è molto probabile che l’orario di apertura al pubblico sia ridotto, molto probabilmente con una chiusura anticipata. Si consiglia di visitare il sito web dell’insegna o comunque dello store specifico che ci interessa. Proseguiamo con il Carrefour, altra storica azienda che è solita tenere aperto durante le festività e che sarà aperta fra 48 ore con orario dalle ore 9 alle 20, quindi un giorno normale.

SUPERMERCATI APERTI A FERRAGOSTO 2024: CONAD, CARREFOUR E COOP…

Come sopra vi consigliamo però di controllare il sito ufficiale, anche perchè potrebbero esserci delle variazioni di paese in paese. Tutto aperto anche in casa Conad, con l’insegna che ha fatto esplicitamente sapere che per il 15 di agosto gli store avranno le insegne accese da nord a sud per rendere il Ferragosto 2024 “speciale”.

Conad suggerisce in ogni caso di controllare la mappa dei vari negozi pubblicata sul sito ma in generale l’orario di apertura dovrebbe essere molto simile a quello di Carrefour, dalle ore 8 alle 20. Per quanto riguarda Coop, invece, la situazione cambia nettamente visto che è noto che il marchio rispetta le varie chiusure delle festività di conseguenza è quasi certo che anche quest’anno terrà chiuso, anche se in realtà manca una comunicazione ufficiale: potrete chiedere direttamente alle cassiere o comunque ai dipendenti del punto vendita da voi frequentato.

SUPERMERCATI APERTI A FERRAGOSTO 2024: DA ESSELUNGA AD EUROSPIN

Per quanto riguarda i supermercati aperti a Ferragosto 2024, nell’elenco non dovrebbe figurare anche Crai, i cui molti punti vendita resteranno con le serrande abbassate, così come Despar, anche se non è da escludere qualche apertura straordinaria. Situazione diversa invece in casa Esselunga, marchio che terrà regolarmente aperto a Ferragosto ma con orario differente. E’ ipotizzabile infatti una classica mezza giornata, dalle ore 8:00 alle 14:00.

Aperti a Ferragosto 2024 anche i supermercati di Famila così come de Il Gigante, mentre Iper resterà aperto ma con degli orari speciali (consigliamo di guardare il sito ufficiale). Infine Lidl, MD ed Eurospin, che garantiranno l’apertura dei propri supermercati anche a Ferragosto 2024 anche se con una fascia oraria diversa rispetto al solito e non per tutti i punti vendita: meglio ricercare quello che vi interessa e dare una controllata.