SUPERMERCATI APERTI DOMANI 8 DICEMBRE 2024

La scelta dei punti vendita dove fare spesa per il weekend si fa particolare, visto che domani è 8 dicembre e, quindi, si apre la caccia ai supermercati aperti domani all’Immacolata 2024. Chi si chiede se ce ne sono aperti, anche perché ci sono negozi che alzano le saracinesche solo per mezza giornata, quindi l’idea di controllare il sito ufficiale dei punti vendita o telefonare loro per verificare se sono aperti o meno è sicuramente ottima, da Roma a Milano, passando per Napoli e Torino, del resto il discorso cambia poco a seconda della città che si prende in esame. Comunque, è possibile disegnare una panoramica in base alle indicazioni a disposizione.

Partiamo da Carrefour, i cui supermercati restano aperti tutto il giorno, ma con orari diversi. Non ci sono indicazioni univoche sugli orari anche per Esselunga, visto che in generale è previsto quello 8-20, ma appunto conviene effettuare dei controlli prima di muoversi. Discorso diverso per Famila, che ha fornito un elenco dei supermercati aperti domani all’Immacolata 2024 in base alle città: in Puglia sono disponibili i punti vendita di Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce, Taranto e Foggia, in Molise invece c’è Campobasso, mentre in Campania sono aperti ad Avellino, Caserta, Salerno e Napoli.

DOVE FARE LA SPESA ALL’IMMACOLATA 2024: INFO SUPERMERCATI

Unes ha risolto la questione dei supermercati aperti domani all’Immacolata 2024 caricando sul proprio sito ufficiale gli orari dei singoli punti vendita, decisione simile è stata presa da Lidl. Da verificare cosa fanno i punti vendita Pam, visto che potrebbero essere chiusi, mentre i negozi MD potrebbero essere aperti solo al mattino o comunque a orario ridotto. Incerta la situazione per quanto riguarda gli Iper, che dovrebbero restare aperti, invece Il Gigante ha ufficializzato le aperture straordinarie per l’8 dicembre, ma non mancano le eccezioni: ad esempio, sono chiusi i supermercati di Cinisello Balsamo Via Aquileia e Villafranca Piemonte.

Gli orari di Aldi possono cambiare, tra orari di apertura o chiusura posticipati, mentre quelli Bennet dovrebbero essere disponibili dalle 8:30 alle 20, ma comunque conviene controllare, anche per Coop che in generale ha i supermercati aperti dalle 9 alle 20:30. I negozi Crai saranno in generale aperti dalle 8 alle 21, ma è opportuno effettuare un controllo, come per i punti vendita Despar.

SUPERMERCATI APERTI IMMACOLATA 2024: IL COMUNICATO DI CONAD

Conad si è spinto oltre dedicando una pagina, sul suo sito ufficiale, alle aperture per l’Immacolata. Dunque, supermercati aperti domani 8 dicembre 2024, “indipendentemente dalla tua località“. L’azienda ha fatto sapere già a novembre di aver pianificato attentamente le aperture dei punti vendita per assicurare ai clienti che possano fare spesa da loro.

Dunque, viene fornita la mappa dei negozi e sono messi a disposizione anche i volantini per usufruire di eventuali offerte e sconti. C’è anche uno strumento di localizzazione per cercare il supermercato più vicino e scoprire gli orari precisi. Tra l’altro, Conad spiega anche che chi non ha tempo di recarsi al supermercato per fare spesa, può farla online e provvedere solo al ritiro in negozio, accorciando così i tempi.