Spesa al supermercato, 9.000 euro all’anno in media per le famiglie

Fare la spesa al supermercato costa sempre di più. La spesa media degli italiani in un anno, più o meno si aggira attorno ai 9.000 euro all’anno per una famiglia, secondo i dati di Altroconsumo. “Abbiamo monitorato i prezzi dei supermercati in 65 città italiane: il dato evidenziato è il risparmio massimo che si può ottenere che è di 3.400 euro all’anno. La spesa massima per una coppia con due figli è di più di 9.000 euro ma può arrivare a risparmiare appunto quella cifra” ha spiegato a Uno Mattina Estate Alessandro Sessa, di Altroconsumo.

Crediti inesistenti e non spettanti/ Cambiano le regole: il nuovo Decreto (7 settembre 2024)

Fare la spesa con prodotti più economici permetterebbe infatti di risparmiare per una persona sola 2.100 euro annui mentre per una famiglia con due figli 3.400 euro. Un altro consiglio riguarda la necessità di fare spesa confrontando i prezzi: i carrelli che risultano meno cari sono quelli dei discount e come spiegato proprio da Alessandro Sessa di Altroconsumo, acquistare prodotti “sottomarca” non vuol dire rinunciare alla qualità, poiché spesso i test confermano come si tratti di alimenti buoni dal punto di vista nutrizionale e qualitativo, nonostante il prezzo più basso a volte anche di molto.

Contratto bancari/ Rinnovo confermato, le novità: dal salario all'orario (oggi 7 settembre 2024)

Spesa al supermercato, perché gli italiani spendono di più

Oggi gli italiani sono sempre più attenti a fare la spesa guardando alla salute. Ketty Vaccaro, responsabile dell’area salute del Censis, spiega a Uno Mattina Estate: “C’è molta moda nella fare la spesa. Spesso si comprano cose con più proteine, più calcio, o senza qualcosa, come senza glutine, senza lattosio… E c’è anche una dimensione ideologica, come quando si acquistano i prodotti che stanno attenti all’ambiente o alla pesca sostenibile. Bisogna sempre fare i conti con la propria disponibilità economica”.

Ai microfoni di Unomattina Estate, è stata intervistata anche una signora all’uscita dal supermercato, che ha spiegato: “I prezzi che già erano folli sono diventati ancora più alti. Stiamo facendo molti sacrifici per risparmiare, io personalmente sto attenta alle offerte. Sono aumentate tanto frutta e verdura, soprattutto la prima. Cerco sempre un buon rapporto tra qualità e prezzo”.

Bonus benzina 2024/ Si possono usare fino a 500 euro: come? (oggi 7 settembre)