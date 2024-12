SUPERMERCATI APERTI NATALE E SANTO STEFANO 2024: LA SITUAZIONE E I CONSIGLI

Siamo alla Vigilia di Natale alle prese con i preparativi per condividere le prossime ore con i propri cari tra giochi e pietanze, dunque sapere quali sono i supermercati aperti Natale e Santo Stefano 2024, tra domani 25 dicembre e giovedì 26 dicembre 2024, può fare la differenza tra una bella giornata e una brutta figura. Potreste dimenticare un ingrediente per un piatto da preparare o avere bisogno di qualcosa per sistemare casa, in ogni caso, visto che arrivare alle feste con la spesa da fare può essere stressante, vi diamo qualche suggerimento.

Tiramisù, il dolce di Natale 2024/ La ricetta originale e alcune gustose varianti originali

Partiamo da una premessa sulla questione supermercati aperti Natale e Santo Stefano 2024: non c’è una regola universale per le catene, che agiscono autonomamente su aperture dei supermercati e relativi orari. Anche per questo vi consigliamo di consultare i siti ufficiali dei supermercati e di contattarli per evitare brutte sorprese. Infatti, ci sono catene disponibili per le ordinazioni fatte nei giorni precedenti, altre chiuse del tutto, ma con orari ampliati alla Vigilia o a Santo Stefano.

Crema al mascarpone per Natale 2024/ Ricetta tradizionale, come prepararla e qualche gustosa variazione

SUPERMERCATI APERTI NATALE E SANTO STEFANO 2024: INFO E ORARI PUNTI VENDITA

Iniziamo da Esselunga, i cui supermercati sono aperti oggi fino alle 20, ma domani a Natale e a Santo Stefano saranno chiusi. Non si discostano di molto i punti vendita di MD e Coop, visto che sono aperti oggi, seppur con orario ridotto (nello specifico dalle 8 alle 19), mentre il 25 e 26 dicembre 2024 sono entrambi chiusi. Chiusura solo a Natale per i supermercati di Pam, Il Gigante, Iper e Aldi, mentre sono aperti oggi e il 26 dicembre 2024 con orari diversi.

Ad esempio, i negozi di Pam se Iper sono aperti dalle 8 alle 20, quelli Aldi dalle 8:30 alle 20:39 e Il Gigante dalle 7 o 7:30 alle 19:30 o 20. Per quanto concerne, invece, Santo Stefano, le aperture per Pam sono dalle 8 alle 19, per Aldi dalle 8:30 alle 20:30, per Iper dalle 7:30 alle 21:30, infine per Il Gigante dalle 8:30 alle 20. Conad, invece, ha messo a disposizione sul proprio sito ufficiale una mappa per scoprire aperture e orari in base alla zona.

Insalata russa per Natale 2024/ Ricetta tradizionale, ecco come si prepara il classico antipasto delle feste

SUPERMERCATI APERTI NATALE E SANTO STEFANO? IN FUTURO FORSE NO…

Anche la politica si interroga sui supermercati aperti Natale e negozi aperti durante le feste, infatti è stata presentata una proposta di legge da parte di FdI che potrebbe portare alla chiusura durante le festività nazionali, seppur con qualche eccezione, il 25 aprile.

Un’assenza che sta facendo discutere. Comunque, non tutte le attività dovranno restare chiuse. Ad esempio, tra le eccezioni vengono indicate i negozi in stazioni, aeroporti e aeree di servizio, ma anche gelaterie, pasticcerie e bar ristoranti. Si pensa anche a multe salate per i trasgressori, da 2 mila a 12 mila euro, ma anche la chiusura dell’esercizio da 1 a 10 giorni, in casi particolarmente gravi o di recidività.