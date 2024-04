Supermercati aperti oggi 25 aprile 2024/ Dove fare spesa 1 maggio: info-orari, da Esselunga a Conad e outlet

Oggi 25 aprile 2024 è una giornata festiva, visto che è la Festa della Liberazione, ma ci sono supermercati aperti per coloro che in queste ore avranno bisogno di rimpinguare la dispensa o fare spesa per una grigliata con parenti e amici. Tra l’altro, dovremmo cominciare a orientarci anche in vista della Festa dei Lavoratori, per capire quali supermercati sono aperti l’1 maggio. Intanto, la situazione in Lombardia non differisce particolarmente oggi rispetto al resto d’Italia. Ad esempio, per quanto riguarda Il Gigante, è chiuso solo quello di Cinisello Balsamo, mentre gli altri supermercati sono aperti solo questa mattina, 25 aprile 2024, con aperture alle ore 8:30, mentre la chiusura potrebbe essere alle 12:30 o alle 13, mentre altri restano aperti tutto il giorno, con la chiusura che potrebbe variare tra le 19:30 o 20. Il nostro consiglio è quello di controllare sempre gli orari per evitare viaggi a vuoto.

SUPERMERCATI APERTI DOMANI 25 APRILE 2024/ Info e orari per Festa della Liberazione: negozi ed elenco outlet

Invece, i Famila in terra lombarda sono tutti chiusi, esattamente l’opposto di ciò che avviene con i supermercati Aldi, i cui punti vendita oggi, 25 aprile 2024 sono tutti aperti. Per quanto riguarda Bennet, l’apertura straordinaria non produce cambiamenti a livelli di orari: sono sempre 9-20. Dalle 8:30 alle 20:30 sono disponibili i supermercati Coop. Vi consigliamo di consultare gli orari anche se volete recarvi presso uno dei punti vendita Lidl, Iper, Esselunga e Conad. Questi ultimi dovrebbero essere aperti dalle 7 alle 21.

Pesce coltivato, aperto il primo impianto in Europa/ “Dal 2025 sarà approvato per il consumo dell'uomo”

NON SOLO IL 25 APRILE 2024, I SUPERMERCATI APERTI 1 MAGGIO 2024: DOVE FARE LA SPESA

Dalla Festa della Liberazione a quella dei Lavoratori, di sicuro non cambia la domanda: quali supermercati sono aperti? La situazione è più complessa rispetto alla giornata di oggi, 25 aprile 2024, perché l’1 maggio, da Milano a Roma, saranno pochissime le aperture. Ad esempio, non ce ne sono per Esselunga, discorso simile probabilmente anche per i centri commerciali che li ospitano. Viaggia a ordine sparso la Coop, che lascia la scelta ai punti vendita, motivo per il quale bisognerebbe contattare telefonicamente il negozio o cercare informazioni online.

Heinz crea la sua salsa rosa in onore di Barbie/ Ecco "Barbiecue", maionese vegana a base di barbabietola

Invece, in aiuto di chi vorrà fare la spesa arrivano i supermercati Il Gigante, Bennet, molti Conad e forse anche Iper. Al momento non vi sono informazioni su Lidl, mentre non ci sono direttive univoche per Decathlon e Leroy Merlin. Difficile trovare indicazioni di massima per i centri commerciali, più semplice il discorso per gli outlet village, visto che saranno tutti aperti l’1 maggio 2024. Il problema riguarda gli orari, visto che potrebbero esserci orari speciali, quindi aperture più estese rispetto alla norma.











© RIPRODUZIONE RISERVATA