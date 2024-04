Supermercati aperti domani 25 aprile 2024/ Info orari negozi e centri commerciali per Festa della Liberazione

DOVE FARE LA SPESA DOMANI IL 25 APRILE 2024?

Aperture straordinarie domani, anche se è 25 aprile 2024 e c’è la Festa della Liberazione: alcuni supermercati e negozi sono aperti, discorso simile per centri commerciali e outlet village. A differenza di quanto accadeva in passato, quando la ricerca per una spesa dell’ultimo minuto o per trascorrere la giornata facendo acquisti era complicata, quest’anno sarà più facile, da Milano a Roma, trovare punti vendita aperti. Dovrete, però, munirvi di pazienza, perché sono previsti orari speciali, quindi come accade in occasione di altre festività, anche per oggi 25 aprile 2024, la regola generale resta quella di attivarsi e verificare se sono aperti prima di mettersi in macchina o raggiungere a piedi il negozio o i supermercati prescelti, onde evitare brutte sorprese.

Ad esempio, i supermercati Esselunga domani, 25 aprile 2024, saranno aperti, ma attenzione agli orari, perché nella maggioranza dei casi verrà rispettato quello della domenica, quindi serrande alzate dalle 8 alle 20. Ma non vuol dire che sia proprio questo l’orario osservato da tutti i supermercati Esselunga aperti, motivo per il quale è bene contattare quello dove ci si vuole recare o informarsi tramite il sito ufficiale.

NON SOLO SUPERMERCATI: ANCHE I NEGOZI APERTI DOMANI

Niente orario speciale per i supermercati Lidl domani 25 aprile 2024, perché saranno aperti e rispetteranno l’orario normale, come se fosse un giovedì qualunque e non quello della Festa della Liberazione. Aperti dovrebbero essere anche quelli Conad, mentre Penny Market starebbe lasciando la decisione su aperture e orari ai singoli negozi. Non dovrebbero esserci problemi per Carrefour, in particolare per gli “Express”, anche se rinnoviamo il consiglio a consultare gli orari, come per i supermercati Pam. Stando a quanto riportato da Ultimo Prezzo, l’indicazione generale è che i supermercati saranno aperti con orario continuato o al massimo adotteranno l’orario della domenica.

Qualche variazione potrebbe verificarsi per i supermercati più piccoli, che domani 25 aprile 2024 potrebbero restare aperti solo mezza giornata. Per quanto riguarda i centri commerciali, saranno in generale aperti ovunque, quindi non solo gli ipermercati all’interno o la zona food e cinema: disponibile tutta la galleria. Se i negozi MediaWorld, Unieuro ed Euronics che si trovano nei centri commerciali saranno generalmente aperti, invece quelli autonomi, come i negozi affiliati più piccoli, potrebbero avere “orari ridotti” o restare chiusi. Chi vuole trascorrere la giornata di domani facendo shopping per la casa, può recarsi nei punti vendita di Ikea, visto che saranno aperti, così come sono previste aperture anche per Decathlon e Leroy Merlin.











