Supermercati aperti oggi a Pasquetta 2024/ Orari e info: da Esselunga a Conad, centri commerciali e outlet

SUPERMERCATI APERTI OGGI: DOVE FARE SPESA A PASQUETTA 2024

L’ultimo pensiero per chi festeggia la Pasquetta 2024 è senza dubbio cercare supermercati aperti, eppure ci si può ritrovare in questa situazione. Ospiti che si aggiungono last minute, ingredienti dimenticati, urgenze impreviste: i motivi per i quali potreste ritrovarvi l’1 aprile 2024 a cercare punti vendita disponibili per fare spesa sono diversi. A differenza di quanto accade a Pasqua, la situazione è meno complessa oggi, da Roma a Milano. Ad esempio, gli Esselunga sono tutti aperti, mentre per Conad e Coop è così per la maggioranza di essi. Aperto anche Il Gigante, i cui punti vendita a Pasqua hanno osservato orario ridotto.

Tra i supermercati aperti a Pasquetta 2024 ci sono anche, come riportato da Ultimo Prezzo, anche quelli di Bennet e Iper la grande I. Più in generale, se i negozi sono all’interno dei centri commerciali, è prevista l’apertura anche per il resto della galleria. Questo vuol dire che potete trovare aperti anche negozi come MediaWorld, Unieuro, Euronics, Trony. Ciò vale anche per altre attività commerciali, come Decathlon e Leroy Merlin. Anche i negozi Ikea sono aperti oggi, lunedì dell’Angelo.

DAI SUPERMERCATI AGLI OUTLET APERTI OGGI A PASQUETTA 2024

Il fatto che la gran parte dei supermercati siano aperti a Pasquetta 2024 non vuol dire che non ci siano ricerche specifiche da fare. A tal proposito, vi suggeriamo di controllare gli orari, che possono variare a seconda delle zone e delle catene. Non a caso Esselunga ha pubblicato una pagina ad hoc. Ma oltre a chi cerca aperture di supermercati per la spesa dell’ultimo minuto, c’è pure chi vuole dedicare l’1 aprile 2024 allo shopping, quindi è interessato alle informazioni che riguardano i centri commerciali aperti. A tal proposito, è importante che sappiate che gli outlet village non solo saranno aperti, ma avranno orari più lunghi, compensando così la chiusura di Pasqua e consentire di fare acquisti più tranquillamente.

Il lunedì dell’Angelo sono aperti dalle 10 alle 20: Barberino Designer Outlet, Castel Romano Designer Outlet, Fidenza Village, Franciacorta Village, Mantova Village, Mondovicino Outlet Village, Noventa di Piave Designer Outlet, Palmanova Village, Torino Outlet Village e Valdichiana Village. Dalle 10 alle 19 sono aperti The Mall Firenze e The Mall Sanremo. Dalle 9 alle 21 solo Sardinia Outlet. Dalle 10 alle 20:30 invece Castel Guelfo The Style Outlets. Infine, aperti dalle 10 alle 21 Città Sant’Angelo Village, La Reggia Designer Outlet, Puglia Village, Scalo Milano e Sicilia Outlet Village.











