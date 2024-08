Sono 31 (almeno nel momento in cui scriviamo, ma non si può escludere che aumentino ulteriormente) i richiami di uova fresche allevate a terra finite al centro di una probabile contaminazione da salmonella: a darne l’annuncio è stato – come sempre accade in questi casi – il portale ufficiale dedicato ai richiami alimentari del Ministero della Salute che ha stilato l’elenco di tutti i marchi e i lotti interessati; oltre a fornire le consuete informazioni sui comportamenti che noi consumatori dovremo adottare per scongiurare ogni possibile rischio.

I marchi coinvolti nel richiamo delle uova sono in totale dieci e riguardano buona parte dei supermercati diffusi sul nostro territorio e che rivendono i prodotti dall’azienda Casina Italia: consultando il sito del Ministero ci si renderà conto che sono coinvolte – in particolare, ma non solo – Conad, Eurospin (anche con le produzioni ‘Delizie del Sole‘) ed Esselunga con la sua marca ‘Smart‘; ma non mancano neppure Amadori, Gesco, Del Campo, Lactis, Ovonovo e Latteria del Sole.

Cosa fare con le uova contaminate con la salmonella

Insomma, sono decine e decine i lotti di uova soggette al richiamo ma prima che si generi un vero e proprio panico è importante sottolineare – innanzitutto – che si tratta di tratta di un richiamo preventivo e che la contaminazione non è certa ma solamente probabile: non si può escludere che in una confezione – per esempio – da 12 solamente una (o addirittura nessuna) sia effettivamente contaminata.

Il suggerimento del Ministero della Salute è quello di non buttare le uova potenzialmente a rischio ma di riportarle nel supermercato o negozio in cui sono state acquistate per ottenere un rimborso, oppure la sostituzione del prodotto; mentre in caso di consumo non è necessario recarsi d’urgenza in ospedale, ma occorre – semplicemente – monitore il proprio stato di salute nei giorni immediatamente successivi al consumo prestando attenzione ai sintomi tipici dell’infezione da salmonellosi che includono nausea, dolori e crampi addominali, diarrea, febbre e vomito.

